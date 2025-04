Crin Antonescu, mesaj tăios la adresa lui Nicușor Dan: „Ați parazitat două dezbateri cu obsesia vânzărilor de terenuri”

Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la alegeri, îl acuză pe Nicușor Dan că a „parazitat” două dezbateri cu „obsesia vânzărilor de terenuri”, făcând referire la momentele în care primarul Capitalei l-a acuzat pe fostul ministru al Sporturilor că a semnat transferul unor terenuri către Biroul de Turism şi Tranzacţii.

„Domnule Nicușor Dan, dezbaterea de azi din societatea românească trebuie să fie despre viziune, despre viitor, despre înainte, nu despre proceduri de acum 20 de ani. Ați parazitat două dezbateri cu obsesia vânzărilor de terenuri. Nu vă voi lăsa să o compromiteți și pe a treia.

Mințiți! Așa cum reiese și din documentele postate de dumneavoastră, nu există niciun contract semnat de mine pentru vreo vânzare. Eu am aplicat legea, nu am abuzat de ea cum faceți dumneavoastră plătind cu milioane de euro din banii românilor case de avocatură scumpe, ca un procesoman de lux”, declară candidatul coaliției.

În dezbaterea electorală de luni seară, organizată de Digi 24, Nicuşor Dan l-a acuzat pe Crin Antonescu că a transferat 34 de hectare din domeniul public al statului unor dezvoltatori imobiliari când era ministrul al Sporturilor.

„Am făcut un lucru acoperit legal. Nu am fost informat că vreun procuror îmi cercetează activitatea, niciodată nu am fost acuzat”, a declarat Crin Antonescu.

„Nu cred că la acest nivel cineva poate să afirme că albul e negru şi negrul e alb. Am spus că aţi semnat acte ilegale, am aici două hotărâri judecătoreşti”, a afirmat Nicuşor Dan.

În continuare, Crin Antonescu îl acuză pe primar că a blocat proiecte deoarece a ales să „salveze căsuțe, nu vieți omenești”.

„Între timp, România reală e sub presiune: drone rusești la graniță, spitale neautorizate, o generație de tineri fără apărare în fața traficanților de droguri, proiecte blocate pentru că ați ales să salvați „căsuțe”, nu vieți omenești.

Asta e diferența dintre noi.

Dezbaterea de azi trebuie să fie despre viitorul țării. Nu mai vindeți frici inventate și nu vă mai uitați cu dispreț și aroganță la contracandidați!”, încheie candidatul.