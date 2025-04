Crin Antonescu: „Clasa politică trebuie să se ridice la nivelul României de azi. Nu invers.”

În cadrul dezbaterii prezidențiale de marți seara, Crin Antonescu a transmis un mesaj clar: România nu mai așteaptă să fie trasă în sus de politicieni. Dimpotrivă, spune candidatul Alianței România Înainte, societatea românească a luat-o deja înaintea celor care o conduc.

„România, urmăresc de mulți ani lucrul acesta, nu-mi dădea prin minte că voi reveni în politică, nici nu intenționam, cu atât mai puțin că voi candida”, a afirmat Antonescu. În continuare, a descris o realitate pe care, spune el, politicienii aleg să o ignore: „România cea de dincolo de incintele politice e din ce în ce mai frumoasă, din ce în ce mai sănătoasă, are vigoare, are energie, are chef de viață, are vitalitate.”

În opinia sa, președintele nu trebuie să domine, ci să influențeze profund clasa politică: „Marea problemă a viitorului președinte al României este să fie liderul care determină, impulsionează, asistă, dacă vreți, clasa politică, establishment-ul politic, instituțiile politice, să se adapteze, să crească pe măsura acestei Românii non-politice, extra-politice, care a crescut și care, repet, e frumoasă.”

Crin Antonescu a enunțat și trei priorități clare pentru mandatul prezidențial: reconcilierea dintre cetățean și stat, combaterea evaziunii fiscale și „curățarea hărții clanurilor, hartă care este cunoscută de mult”.

Mesajul său s-a distanțat vizibil de retorica bazată pe conflict. A fost o pledoarie pentru un stat care învață de la propria societate, nu o controlează.

