Vălean, răspuns pentru Grindeanu: Comisia Europeană nu plătește despăgubiri, ci finanțează proiecte

Comisarul european Adina Vălean a venit cu precizări la declarațiile liderilor de la București care ar vrea decontarea din bani europeni a unor cheltuieli suplimentare în infrastructură generate de războiul din Ucraina, dar și pentru neintrarea în Schengen.

„Comisia nu va acorda despăgubiri și cred că este greșit să folosim cuvântul despăgubiri. Comisia acordă finanțări pentru proiecte care să îmbunătățească situația”, a punctat Adina Vălean, într-un interviu pentru Digi24.

„Noi am redesenat coridoarele și punctele de acces către aceste țări vecine. Țările din prima linie, România este printre ele primește deja și are deschise toate ușile de finanțare pentru realizarea acestor noi conexiuni. Până să organizăm liniile de finanțare multe dintre statele membre au fost rugate să avanseze bani pentru anumite tipuri de proiecte. România a procedat în felul acesta pentru calea ferată din portul Constanța celebra curățare de buruieni a liniilor și de vagoane ruginite - a fost o chestiune preagreată, urmând că acești bani să-i fie rambursați din fondurile de coeziune tot ale României și care au fost mutate de pe un proiect pe altul”, a completat comisarul european din partea României.

Pretențiile la nivel guvernamental

„Dacă mergeţi acum pe DN2 spre Suceava, Siret, pe lângă Bacău, Focşani, o să vedeţi că e TIR lângă TIR, de Ucraina, ceea a dus totuşi la o degradare a acestei reţele şi am cerut bani. Per total, am trimis aceste cereri, nu doar pe rutier, ci şi pe CFR, pe naval – două miliarde de euro”, a preciza Grindeanu, pe tema transporturilor din Ucraina.

De asemenea, el dorea despăgubiri pentru neintrarea în Schengen.

„Am cerut colegilor mei şi până mâine la prânz să îmi prezinte o situaţie şi voi cere şi aceste sume sau statul român cred că ar fi bine să le ceară legate de costurile pe care le-au avut transportatorii pentru că nu am intrat în Schengen”, a mai afirmat ministrul.

Demnitarul nu a putut da detalii despre cum are loc evaluarea pierderilor. „O să o calculeze colegii mei, discutând foarte mult cu operatorii. Le-am cerut de la jumătatea săptămânii care se încheie astăzi, iar mâine la prânz îmi vor prezenta din punctul de vedere al operatorilor de transport pentru că îmi este greu să fac calculele pe ce înseamnă taxe, e treaba Vămii, orele pierdute în Vămi”, a mai precizat Sorin Grindeanu.

Până în prezent, Ministerul Transporturilor nu a venit cu precizările finale privind solicitarea de despăgubiri, adică modul cum va arăta calendarul și pretențiile la nivel de instituții guvernamentale.