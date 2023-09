Grindeanu: România vrea să ceară despăgubiri pentru pierderile transportatorilor, pentru că nu a intrat în Schengen

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anunţat că România doreşte să ceară despăgubiri pentru pierderile transportatorilor din cauză că ţara noastra nu a intrat în Schengen, fiindcă Austria s-a opus aderării şi a menţionat că impactul financiar pentru acest lucru este de 2% din PIB.

„Am avut o discuţie zilele trecute cu comisarul european Adina Vălean şi am spus că noi am băgat foarte mulţi bani, de exemplu, în întreţinerea drumurilor naţionale din zona respectivă”, a declarat la Prima News Grindeanu, potrivit news.ro

„Dacă mergeţi acum pe DN2 spre Suceava, Siret, pe lângă Bacău, Focşani, o să vedeţi că e TIR lângă TIR, de Ucraina, ceea a dus totuşi la o degradare a acestei reţele şi am cerut bani. Per total, am trimis aceste cereri, nu doar pe rutier, ci şi pe CFR, pe naval – două miliarde de euro”, a completat Sorin Grindeanu, duminică la, referitor la faptul că România intenţionează să ceară despăgubiri şi pentru faptul că reţeaua de drumuri a fost degradată de TIR-urile venite din Ucraina.

„Am cerut colegilor mei şi până mâine la prânz să îmi prezinte o situaţie şi voi cere şi aceste sume sau statul român cred că ar fi bine să le ceară legate de costurile pe care le-au avut transportatorii pentru că nu am intrat în Schengen”, a mai afirmat ministrul.

Demnitarul nu a putut da detalii despre cum are loc evaluarea pierderilor. „O să o calculeze colegii mei, discutând foarte mult cu operatorii. Le-am cerut de la jumătatea săptămânii care se încheie astăzi, iar mâine la prânz îmi vor prezenta din punctul de vedere al operatorilor de transport pentru că îmi este greu să fac calculele pe ce înseamnă taxe, e treaba Vămii, orele pierdute în Vămi”, a mai precizat Sorin Grindeanu.

Demers al unui eurodeputat din PPE

Președintele PMP, eurodeputatul Eugen Tomac, a anunțat pe 1 august, o nouă acțiune la CJUE, privind refuzul Austriei pentru aderarea României la Schengen. Eurodeputatul a invitat persoanele juridice din România să se alăture pentru a cere despăgubiri guvernului de la Viena, în urma îngrădirii accesului la Piața Unică Europeană.

Eurodeputatul a explicat că această nouă acțiune permite deschiderea posibilității „ca și persoanele juridice române să se poată alătura procesului” și să ceară astfel despăgubiri Austriei, „pentru că le este interzis accesul la piața liberă din Europa”.

„Orice companie românească care se consideră discriminată pentru că nu are acces pe Piața Unică Europeană se poate alătura acestui proces și poate cere despăgubiri Austriei.n Acest nou proces le prsoanelor juridice din România să se alături acestui demers și să ceară despăguviri pentru faptul că le este îngrădit accesul pe Piața Unică Europeană. Nouă ne sunt îngrădite două libertăți fundamentale ale Uniunii Europene. (...) Pentru că asistăm la un abuz de putere, consider că toți cei care se simt discriminați au posibilitatea să își caute dreptatea alături de noi”, a subliniat Eugen Tomac, explicând faptul că Piața Unică Europeană este definită de patru libertăți: libertatea de circulație a cetățenilor, cea a bunurilor, serviciilor și capitalului.