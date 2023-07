Val de ironii la adresa avocatului Piperea, candidat AUR la europarlamentare, după lansarea unei teorii a conspirației

O postare a avocatului Gheorghe Piperea, candidat al AUR la europarlamentare, în care a avansat o teorie a conspirației cu privire la temperaturile ridicate, a stârnit un val de ironii în mediul online.

>>Este posibil ca temperatura la umbră să fie mai redusă cu 7 sau chiar 11 grade decât cea la soare? În lunile de vară mie, de exemplu, nu mi s-a părut niciodată că e mai răcoare la umbră, ci doar că sunt mai puțin expus insolației și "bronzării"<<, scrie profesorul universitar pe Facebook, postarea fiind prezentată public de analistul Sorin Ioniță, în contextul în care Gheorghe Piperea a șters comentariul.

„În acestă diatribă de o eleganţă clasică un prof. univ. dr. la Drept, Universitatea Bucureşti, se întreabă practic de ce un obiect lăsat la soare se încinge mai tare decât unul care stă la umbră. I se pare suspect. Şi ce rost are să stea omul la umbră când e cald, că e tot aia ca la soare, minus bronzul. Cred că prea adesea subestimăm în România prostia autentică, cu morgă, a unor palavragii de nişă îngustă şi presupunem tot felul de conspiraţii şi scheme politice complicate în loc. Propunerea mea asta ar fi: what you see is exactly what it is. Şi (2) Univ Buc are de luat măsuri cu standardele academice dacă vrea să mai prindă Top 500 secolul ăsta”, a scris analistul Sorin Ioniță în postarea sa.

Mesajul avocatului Gheorghe Piperea a atras un val de ironii în mediul online. Inclusiv istoricul Mădălin Hodor a transmis un mesaj ironic la adresa candidatului AUR.

„Daca vedeți un tip cu un arc și trage in nori, nu va speriați. E Piperea care trimite mesaje lui Zamolxis”, a scris Mădălin Hodor pe pagina sa de Facebook.

„Știu că este extrem de prezent în ultima perioadă, e un vârf de lance oficial al AUR de acum. Sunt absolut sigur că este vorba și despre răscolirea teoriilor conspirației, acum nu știu dacă domnul Piperea o face voit sau involuntar, dar consecința este clară, publicul domnului Piperea, de ceva timp, este unul evident care are o apetență crescută la astfel de povești. Faptul că acest tip de poziții ale domnului ies în evidență, ține mai mult de profesia sa publică, de funcția pe care o are, de profesia pe care o are, aceea de profesor universitar la Facultatea de Drept și de aici vizibilitatea lui și faptul că foarte multă lume este ultragiată de ceea ce spune, dar pe fond, nu este o noutate, și sunt absolut sigur că din partea lui și din partea altora din acea parte politică, vor exista în continuare puncta de vedere care să răscolească, cel puțin teoriile astea ale conspirației și să le țină pe agenda publică”, a explicat analistul Adrian Zăbavă pentru „Adevărul”.

Potrivit analistului, mesajul lansat de candidatul AUR la europarlamentare are scopul de a răscoli publicul, putând însă să devină o problemă pentru formațiune în atragerea unui electorat mai mare.

„Chiar nu știu dacă domnul Piperea crede astfel de lucruri sau nu, dar consecința este evidentă, adică mesajul are consecințe evidente și anume răzcolirea unor teorii ale conspirației și până la urmă răzcolirea publicului ăsta, care pare că este mai mare. Spune ceva despre publicul AUR, adevărat, acum nu putem să îl restrângem pe domnul Piperea doar la teorii ale conspirației, a fost prezent pe multe subiecte în ultima perioadă, e clar că e un exponent al acelui public și cred că prezența sa pe listele AUR la alegerile europarlamentare spune foarte multe despre publicul AUR. Poate fi un lucru bun pentru AUR, astfel de personaje (n. r. candidații anunțați până acum de AUR pentru europarlamentare), pot specula la maxim acest electorat, dar pe de o parte s-ar putea să restrîngă capacitatea AUR de a atrage voturi din altă parte. Sigur există categorii de electorat, care poate, din nemulțumire, din revoltă, ar fi luat în considerare să voteze AUR, dar probabil pozițiile unor astfel de oameni sau astfel de oameni îi fac să se răzgândească”, a mai spus analistul Adrian Zăbavă.

Partidul AUR a anunțat că eurodeputatul Cristian Terheş, profesorul Avram Fiţiu şi avocatul Gheorghe Piperea ar urma să se afle pe lista formațiunii privind alegerile europarlamentare.