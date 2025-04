„Un fuck news. O mizerie”. CTP, reacție la dezvăluirea privind declarația dată de Crin Antonescu la Securitate

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a catalogat la B1 TV drept „un fuck news” şi „o mizerie” dezvăluirile privind declaraţia pe care Crin Antonescu a dat-o la Securitate, despre plecarea din ţară a unui prieten.

„Acest fuck news, care nu are absolut nicio bază, e lansat acum în spaţiul public şi va fi utilizat de către televiziunile care-i împing acum din răsputeri în faţă pe Ponta şi Simion, precum şi de propagandiştii lui Nicuşor Dan şi acesta e lucrul care m-a întristat în ce s-a întâmplat azi. Am fost pe TV chiar când 2 susţinători pe care-i credeam oameni serioşi, liderul partidului DREPT şi celălalt de la USR, a fost primar mi se pare în Bucureşti, s-au năpustit după ”ştirea” dată de câteva minute să-l facă ”turnător al colegilor săi”. Ce să spun…Ce i s-a întâmplat lui Antonescu în 88-89? Ce li s-a întâmplat atâtor cetăţeni români în acei ani, inclusiv mie. Atunci, Securitatea putea să cheme pe absolut oricine, nu doar pe un profesor sau medic. Pe oricare cetăţean îl putea chema la Securitate să dea declaraţii despre orice dorea Securitatea să ştie. Securitatea putea să-ţi intre în casă ca să-ţi ceară informaţii, cum mi-a intrat mie. Eu locuiam cu mama ea şi a venit un ins la uşă, a scos legitimaţia de Securitate şi ne-a întrebat despre un om de pe scară care dispăruse de la o vreme. Apoi am aflat că plecase din ţară ilegal, exact ca în cazul acelui prieten al lui Crin Antonescu. Securistul ne-a întrebat despre el, intenţiile lui, unde avea de gând să plece. Am spus că-l ştim de pe scară, ”bună ziua” şi n-avem a vă spune prea mult despre el. Asta s-a întâmplat cu Crin Antonescu. S-a rostit absolut eronat, nu cred că cu rea intenţie, ci din necunoaştere, şi pe postul dvs, că a dat notă informativă. Nota informativă e altceva, nota informativă o dă din proprie iniţiativă informatorul Securităţii către ofiţerul lui, care l-a recrutat, fără să i-o ceară respectivul ofiţer. De asta se numeşte notă informativă. Poate fi chemat, dar în principiu el o dă. Crin Antonescu a fost silit, chemat la Securitate să dea acea declaraţie”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

El a amintit că anul trecut Nicuşor Dan a fost şi el ţinta unui atac similar, scrie News.

„Anul trecut, dnul Nicuşor Dan a fost ţinta unei operaţiuni asemănătoare. S-a aruncat în campania pentru Primăria Capitalei un aşa-zis document din care rezulta că şi-a turnat colegii de olimpiada de matematică, pe care l-am demontat rapid. O mizerie. Acum aceşti domni de la USR şi DREPT au uitat mizeria de anul trecut şi au făcut aceeaşi mizerie, profitând de o ocazie, insultându-l şi denigrându-l pe Crin Antonescu la câteva minute de când a apărut acea ştire, fără să verifice nimic, să vadă ce mai apare”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu.

Recent, gazetarul Cristian Tudor Popescu a anunțat că s-a decis cu cine va vota la alegerile din prezidențiale. „Am de ales între Nicușor Dan și Crin Antonescu. Consider că acela care are prima șansă de a-l învinge pe candidatul românoșilor MîRGA este Crin Antonescu”, a transmis CTP.