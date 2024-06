Trăian Băsescu, despre Ciucă și Ciolacu la prezidențiale: Marea greșeală ar fi să se confrunte. Ce spune despre Mircea Geoană

Fostul președinte Trăian Băsescu a declarat, duminică, în cadrul unei emisiuni televizate, că soluția celor două partide PSD și PNL ar fi ca cei doi lideri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu să meargă în tandem și să se decide pe cine mizează la alegerile parlamentare și respectiv la prezidențiale, considerând că ar fi „o mare greșeală să se confrunte”. Totodată consideră că secretarul general al NATO, Mircea Geoană, nu ar avea șanse să ajungă la Palatul Cotroceni.

„Mă uit și nu înțeleg. Cele două partide nu reușesc să stabilească cine da președintele, cine premierul. Asta e clar. Pe urmă, cele două partide nu reușesc să stabilească când vor fi alegerile prezidențiale, în septembrie sau în decembrie cum e normal”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu, la Digi24, cu privire la o analiză personală cu privire la alegerile prezidențiale.

Fostul președinte consideră că premierul Marcel Ciolacu își dorește ca alegerile prezidențiale să se organizeze în luna septembrie, pentru că atunci „se măresc pensiile, iar el fiind socialist convins știe că atunci când dai un ban, iei un vot (...) Și nu sunt puțini, sunt 3,5 milioane care vor avea pensiile mărite”. „Liberalii nu au niciun interes să se facă prezidențiale în septembrie(...) PNL vrea în decembrie, pentru că ar vrea să-l vădă pe Ciolacu anunțând măsurile de reducere a deficitului bugetar. Aceste calcule îi împiedică să ajungă la o concluzie. Părerea mea, Ciolacu ar face o greșeală să candideze. Ca premier are putere, are tot”, a adăugat Traian Băsescu.

Fostul președinte a afirmat că premierul are putere, și că postul de prim-ministru poate fi mai atractiv decât cel de președinte al țării.

„Vă zic din experiență, uitați-vă că astăzi, sau ieri le spunea - sunt prim-ministru, eu stabilesc septembrie- alegeri. Asta e premierul, chiar dacă nu-i avizează hotărârea MJ, MAI, care-s amândouă liberale, premierul are dreptul să spună am aprobat. Hotărârea la Monitor. Premierul are putere. (...) Se pot face mult mai multe pentru popor de la Palatul Victoria, decât de la Cotroceni. Palatul Cotroceni e în primul rând responsabil de politica externă și de securitate a țării. La Palatul Victoriei toată problematica economică, toate investițiile, reglementările”, a afirmat Băsescu.

Trăian Băsescu admite că în unele situații președintele poate crea probleme guvernului, explicând totuși că: „și Palatul Victoria poate să-l șicaneze pe președinte ”. „Ambele palate au minusuri și plusuri, dar dacă vrei să faci ceva pentru țară, în primul rând poți să faci de la Palatul Victoria, și de la Palatul Cotroceni poți să faci pentru securitatea țării”, a adăugat fostul președinte.

Întrebat dacă vede un tandem Nicolae Ciucă - Marcel Ciolacu la alegerile prezidențiale, Traian Băsescu a răspuns: „Categoric aici va fi soluția. Nici nu văd altă soluție. Problema e ca ei să ajungă la o concluzie - care la Cotroceni și care la Palatul Victoria”. „Marea greșeală ar fi să nu se înțeleagă, să se confrunte. Să-și găsească o soluție. Deocamdată dreapta nu e pregătită să facă o opoziție solidă. Chiar dacă, așa cum va spuneam, am văzut la USR câțiva oameni absolut admirabili din punct de vedere al pregătirii și al capacității de a dezbate”, a adăugat fostul șef al statului.

Băsescu: Nu văd cum USR, PMP sau FD ar putea avea încredere în PNL

Trăian Băsescu a afirmat că nu vede posibilă ipoteza ca liderul PNL să fie susținut de restul formațiunilor de dreapta la alegerile prezidențiale: „E prea mult dispreț pentru liberalii care au batjocorit pur și simplu partidele de opoziție. Nu-i vor ierta prea curând. (...) Eu nu văd cum USR ar putea avea încredere în PNL, sau PMP sau partidul lui Orban (FD n.r.). Dacă vor reuși să crească partidulețele astea foarte bine, dacă nu, vom avea o stabilitate absolută. Stabilitatea ușor, ușor e asigurată de dictatură.”

Fostul președinte consideră că Geoană „nu are șanșe”

Pe de altă parte, întrebat dacă PNL și PSD se înțeleg ce șanse mai are în față candidaturi secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, Trăian Băsescu a răspuns că: „Nu, nu are șanșe”, nici în turul doi.

Fostul șef al statului a spus varianta câștigătoare a coaliției de guvernare este; „Ciucă președinte și Ciolacu premier”. Întrebat dacă cele două partide se vor decide să facă invers, asta ar însemna ca Marcel Ciolacu să piardă Cotroceniul, Traian Băsescu a răspuns: „Riscă să piardă”. „Și acum dacă aduni voturile dreptei, constați că PSD pierde. Depinde ce va face AUR, dar nu cred că AUR va vota PSD vreodată”.

Trăian Băsescu consideră că Mircea Geoană nu are șanse să ajungă președinte nici dacă PSD și PNL candidează separat. „Dacă cele două partide candidează separat tot n-are șanse. Gândiți-va că-n turul 2 se unesc. Candidează separat în turul 1. (...) Unul din ei intră în turul 2 și acolo cel care intră - că e Ciolacu sau Ciucă, va primi susținerea ambelor partide. Mașinăria de partid va conta vital. Specificul prezidențialelor e că mașinăria de vot e foarte bine mobilizată la prezidențiale, e ca la locale”, a afirmat fostul președinte.

Trăian Băsescu crede că nu e posibil un tandem Mircea Geoană - Marcel Ciolacu. „Nu. (...) Cele două partide dacă acționează corect n-are nimeni nicio șansă”, a afirmat fostul șef al statului.

Cu privire la primarul din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, candidată pentru șefia USR, care a spus că îşi asumă şi candidatura pentru alegerile prezidențiale, Traian Băsescu a remarcat: „Constituția îi garantează dreptul să candideze. În plus, are șansă, e credibilă când vorbește. Probabil și meseria de ziaristă o ajută.”