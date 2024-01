Topul popularității politicienilor români. Cum au ajuns în față lideri controversați ANALIZĂ

Klaus Iohannis rămâne cel mai popular politician român, din top lipsind deținătorii altor funcții importante, dar regăsindu-se parlamentari controversați, ca George Simion și Diana Șoșoacă.

În România, rețeaua de socializare cea mai populară rămâne Facebook, la finalul anului trecut fiind nu mai puțin de 12,73 milioane de utilizatori, potrivit site-ului Statista. Primul om în stat, Klaus Iohannis (aflat în al zecelea an de mandat), este cel mai popular politician pe Facebook, având nu mai puțin de 1,8 milioane de urmăritori.

Ceilalți politicieni cu funcții de top, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Alfred Simonis, se află la mare distanță. De exemplu, Marcel Ciolacu are 211.000 de urmăritori, departe de top cinci politicieni populari pe Facebook, dar cel mai bine plasat din Guvernul pe care îl conduce. Nicolae Ciucă, președintele Senatului, are circa 62.000 de urmăritori, în timp ce Alfred Simonis are circa 16.000 de urmăritori.

În schimb, în topul popularității, Iohannis e secondat de liderul AUR, George Simion, cu 1,3 milioane de urmăritori, politician care s-a evidențiat prin mai multe scandaluri în Parlament. Din rândurile PSD, persoana cu cei mai mulți urmăritori este Gabriela Firea, cu 571.000 de urmăritori. Din spate vine puternic senatoarea Diana Șoșoacă (președintă a Partidului S.O.S.), cu 460.000 de urmăritori, care la rândul său a fost protagonista mai multor momente tensionate în Parlament, în unele fiind chiar confruntări cu George Simion. Din rândurile liberalilor, cel mai bine plasat e liderul eurodeputaților PNL, Rareș Bogdan, cu 293.000 de urmăritori.

Prezență discretă a miniștrilor

Dintre miniștrii care fac parte din Guvernul Ciolacu, borna de 100.000 de urmăritori este depășită doar de Alina Gorghiu (ministra Justiției, cu 136.000 de urmăritori) și Raluca Turcan (ministra Culturii, cu 126.000 de urmăritori). Mâna dreaptă a lui Marcel Ciolacu din Guvern, Marian Neacșu (vicepremier), are doar 12.000 de urmăritori, în timp ce al doilea vicepremier, Cătălin Predoiu, care este și ministru al Afacerilor Interne, are circa 69.000 de urmăritori.

Printre cele mai discrete prezențe pe rețeaua socială sunt ministra Educației, Ligia Deca, cu doar 5.700 de urmăritori, dar și ministrul Agriculturii, Ionuț Barbu, cu 6.600 de urmăritori. La limită, a atins borna de 10.000 de urmăritori și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Ce spun specialiștii

„Adevărul” a vorbit și cu mai mulți specialiști în comunicare publică despre cât de relevant mai este Facebook-ul. „Încă mai contează în Romania, unde este rețeaua cu cel mai mare număr de utilizatori, chiar dacă tinerii au migrat mult spre Instagram sau alte aplicații. În principal, poate fi utilizată pentru a ţine informate anumite categorii de public. Dar campania pe Facebook este doar una dintre modalitățile utilizate și, pe de altă parte, mai contează și mesajul. Doar numărul mare de urmăritori nu este suficient”, a precizat pentru „Adevărul” Valeriu Turcan, fost consilier prezidențial și specialist în comunicare publică.

Și profesorul Dumitru Borțun, specialist în comunicare publică, susține că Facebook-ul rămâne parțial relevant, un factor important fiind vârsta. „Pentru cei trecuți de 45 de ani, 50 de ani, rămâne semnificativ. Pentru alții, nu. Cei mai tineri nu mai folosesc Facebook-ul, fiind activi pe alte platforme”, a subliniat Dumitru Borțun.

Chestionați cum de politicieni cu un discurs agresiv și manifestări de multe ori scandaloase au reușit să strângă un număr mare de urmăritori, în timp ce politicieni mai relevanți din punct al importanței lor în stat nu au, cei doi au avut opinii împărțite. „Aceasta e structura mentalului colectiv și a imaginarului colectiv în România. Mă refer la o structură de valori, iar valorile atrag după ele sentimente, pro sau contra. Despre asta trebuie să vorbim la modul serios, să înțelegem unde stăm pe scara evoluției sociale, ca țară, ca popor, și să luăm măsurile de rigoare în funcție de ce ne dorim. E ca în momentul când pui termometrul sau când bagi un fir de pai în cozonac: constați starea de fapt”, a afirmat Dumitru Borțun.

În schimb, Valeriu Turcan a vorbit inclusiv de posibilitatea apelării la instrumente care să-i facă să fie mai vizibili, cum sunt rețelele de boți. „Motivul pentru care mulți politicieni cu cifre mari de urmăritori se învârt în cerc este lipsa unui mesaj credibil. Adăugați și rețelele de boți care de multe ori simulează un engagement mare pentru a crea iluzia popularității și atunci aveți tabloul complet. Lucrurile sunt mult mai nuanțate şi rareori un like este un vot cert”, a conchis fostul consilier prezidențial, care a precizat că acest lucru va putea fi vizibil mai ales în cazul Gabrielei Firea, care în online va avea o campanie mai dificil, în ciuda numărului mare de urmăritori