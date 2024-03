Tensiuni în PNL. Liberalii din Prahova cer susținerea lui Iulian Dumitrescu. Cum răspund liderii de la centru

Conducerea PNL Prahova l-a validat pe Iulian Dumitrescu pentru a candida la un nou mandat la șefia CJ, deși acesta este sub control judiciar și cercetat pentru fapte de corupție. În schimb, conducerea de la centru ezită să spună dacă îl mai susține sau dacă vor veni cu alt candidat.

„PNL Prahova a decis: Iulian Dumitrescu, candidatul liberalilor la președinția Consiliului Județean și Bogdan Nica, candidatul PNL la Primăria Ploiești. Primarii PNL din Prahova susțin candidatura lui Dumitrescu”, este anunțul dintr-un comunicat de presă al conducerii PNL Prahova.

„Sunt proiecte importante și mari aşa cum nu au existat nicicând după Revoluţie. Pentru toate, am muncit mult și greu, împreună, în echipă. Ele au fost posibile datorită unei colaborări bune şi eficiente între unităţile administrativ teritoriale şi Consiliul Judeţean condus de Iulian Dumitrescu. În acest moment, Prahova nu îşi permite experimente administrative şi costurile unor blocaje sunt absolut uriaşe. Judeţul nostru are nevoie de continuitate”, se arată în scrisoarea deschisă a primarilor PNL din Prahova”, mai arată comunicatul menționat, semnat de organizația condusă de Iulian Dumitrescu, care acum e cercetat penal într-un dosar pentru luare de mită şi fals în declaraţii, fiind acum sub control judiciar.

Nicolae Ciucă, șeful PNL, a evitat să spună direct dacă îl va susține sau nu conducerea partidului. „Noi astăzi nu am validat candidații la filiala Prahova, ca atare, așa cum am făcut pentru cele 21 de filiale și cele două sectoare din București, vom proceda la o analiză pentru fiecare filială și fiecare candidat în parte. În primul rând, propunerea trebuie să vină de la filială. La nivelul conducerii politice sunt celelalte elemente de analiză pe care le vom avea în vedere și de care vom ține cont atunci când vom lua decizia”, a declarat Nicoale Ciucă.

În PNL, părerile sunt împărțite privind susținerea lui Iulian Dumitrescu pentru un nou mandat. Iar argumentul principal este că PNL se va confrunta cu probleme de imagine când liderii partidului vor merge braț la braț cu o persoană acuzată de DNA de o luare de mită de circa 16 milioane de lei. De asemenea, sunt și jocuri de culise în care anumiți lideri nu-l vor pe Dumitrescu în urma disputelor politice, nu neapărat cele legate de problemele de natură penală.

PSD are propriul candidat

Marcel Ciolacu a precizat, joi, că partidul său are propriul candidat în Prahova. „Eu nu îl susţin pe domnul Iulian Dumitrescu şi nici PSD. PSD nu îl va susţine pe Iulia Dumitrescu. PSD are candidat propriu pe domnul Nanu (Virgiliu Daniel Nanu, preşedintele PSD Prahova şi prefectul judeţului Prahova - n.r.) la şefia Consiliului Judeţean Prahova şi va câştiga şefia Consiliului Judeţean”, a declarat premierul, la finalul şedinţei conducerii partidului de joi de la Palatul Parlamentului.