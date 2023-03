Stroe: Mă așteptam ca ministrul de Externe să nu exprime o poziție publica care să afecteze PNL. Evaluările sunt făcute în partid

Purtătorul de cuvânt al PNL a catalogat schimbul de replici dintre cei doi lideri liberali, ministrul de Externe Bogdan Aurescu și eurodeputatul Rareș Bogdan, drept „o discuție între un politician și un diplomat de carieră”.

Privind nemulțumirile exprimate de eurodeputatul PNL Rareș Bogdan cu privire la colegul său de partid, ministrul de Externe Bogdan Aurescu, Ionuț Stroe.

„Cu siguranță există și nemulțumiri cu privire la activitatea și performanța miniștrilor PNL . Dar nici nu trebuie să uităm că Este o perioadă foarte grea, datâ de un context intern și international dificil în care ei își exercită atribuțiile, prerogativele si de aceea trebuie să apreciem și efortul pe care îl depun miniștrii”, a declarat Ionuț Stroe la Digi 24.

Ionuț Stroe a mai continuat: „Rares Bogdan este Primvice al partidului, ales cu un număr mare de voturi, este un coleg cu o contribuție importantă la scorul electoral obtinut de partid in ultimele batalii electorale , iar intern coordonează strategia de comunicare a Partidului. Si doar din aceste 2 ultime considerente are toate motivele să facă evaluări și propuneri. Sigur, acestea ar trebui să fie făcute în BPN Partidului, mai ales că în curand vor fi facute evaluări, probabil nu doar la nivelul miniștrilor, ci și a secretarilor de stat , pentru că se apropie rotativa. Deocamdată , nu se știe cine va rămâne ministru și nici nu știu cine va merge ministru. Președintele Partidului, care este și premier, are cu siguranță o evaluare și un set de propuneri pe care le vom vota in BPN”.

„Totuși subliniez că mă așteptam de la Ministrul de Externe, mai ales ca urmare a experienței pe care o are , să nu exprime o poziție publica care să afecteze PNL. Se pot spune multe despre Rareș Bogdan, dar că este pro-rus este o insinuare exagerată”, a declarat Stroe, subliniind că ministrul a fost numit de partid. „A fost decizia noastră la momentul respectiv ca opțiunea pentru zona de externe să fie pentru un diplomat de carieră, un diplomat cu foarte bună reputație și experiență, un om foarte bine conectat la zona relațiilor internaționale, care să conducă acest portofoliu. Este un portofoliu asumat de Partidul Național Liberal, iar Bogdan Aurescu a fost nominalizarea noastră acolo. Poate că în aceste vremuri e oarecum bine să ai un specialist în domeniu care să gestioneze situația politicii externe”, a mai susținut Stroe.

Liberalul a mai transmis că, în opinia sa, este vorba doar despre „o discuție între un politician și un diplomat de carieră”.

„Într-adevăr, s-ar putea să fie diferențe de optică în legătură cu ce poți face și ce nu poți face în aceste vremuri în plan extern, dar nu mă îndoiesc că vreunul din participanții la această discuție n-ar susține politica de stat a țării noastre, ca membră a NATO, a Uniunii Europene, apartenență pe care, în mod evident, trebuie să o valorificăm la maxim, mai ales în acest context internațional extrem de tensionat”, a mai susținut Stroe, potrivit sursei citate.

Scandal în PNL. Rareș Bogdan l-ar vrea demis pe Aurescu

Prim-vicepreședintele PNL a precizat că dacă ar fi șef al ministrului Afacerilor Externe l-ar demite pe acesta. În replică, Aurescu precizează că Rareș Bogdan probabil are „neîmpliniri și frustrări personale”, susținând că este ca atunci când este atacat de Sputnik.

Întrebat dacă l-ar dat afară pe Bogdan Aurescu, dacă ar fi șeful acestuia, Rareș Bogdan a răspuns, la interviu pentru Prima News, direct: „Da”. Apoi a continuat că ar da afară „pe încă cîțiva”. De la PSD a fost nominalizat Petre Daea, pe care îl vede mai bun de șef de „târguri”.

Contactat pentru o reacție pe tema declarațiilor făcute de Rareș Bogdan, Bogdan Aurescu a răspuns prin intermediul biroului de presă.

„Nu mă interesează părerile lui Rareș Bogdan. Vă aduc aminte cum, în plin război al Rusiei contra Ucrainei, cerea să blocăm la graniță cerealele ucrainene. Practic, astfel de atacuri de la asemenea personaje sunt de fapt o confirmare că fac bine ce fac. E exact ca atunci când sunt atacat de Sputnik. Probabil are destul de multe neîmpliniri și frustrări personale”, arată precizarea primită.