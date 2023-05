Stroe, despre legea pensiilor speciale: Dacă Ministerul Muncii s-ar mişca mai repede, am putea avea un vot final până la sfârșitul săptămânii

Purătotorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a precizat că soluția pentru adoptarea legii privind pensiile speciale stă în rapiditatea cu care ministrul Muncii, Marius Budăi, prezintă clarificările pentru amendarea inițiativei, apoi votarea ei.

Chestionat într-o intervenție la Prima News privind rezolvarea unor reforme importante, cum este și cazul proiectului referitor la pensiile speciale, Ionuț Stroe a punctat. „V-aș minți dacă v-aș spune că problema este rezolvată. Există proiectul în momentul de față la Senat (n.r. - Camera Deputaților). Știți bine, în comisie. Dacă Ministerul Muncii s-ar mișca suficient de rapid și în urma întâlnirii de astăzi ar transmite Parlamentului amendamentele, măsurile, propunerile pentru îmbunătățirea acestui act legislativ, am putea avea, în procedură accelerată, un vot final până la sfârșitul acestei săptămâni”, a precizat deputatul PNL.

Purtătorul de cuvânt al PNL a îndemnat însă la prudență, pentru a nu fi făcută o greșeală. „Având în vedere experiența altor legi, care au fost declarate neconstituționale, n-aș miza pe o grabă sau pe o accelerare forțată a acestui proces legislativ, pentru că de data asta ne propunem să promovăm un proiect care să stea în picioare îndiferent de cum va fi contestat ulterior sau de testul de constituționalitate de la Curte (n.r. - Curtea Constituțională)”, a completat Ionuț Stroe.

Expertiza internațională și a treia încercare

Deputatul PNL a punctat faptul că de această dată proiectul de lege a fost făcut prin sprijin extern, adică Banca Mondială. „Avem expertiză internațională, știți bine. Nu l-am mai promovat ca urmare a inițiativelor parlamentare sau a unor partide, ca data trecută. Suntem la al treilea proiect legislativ pe care îl elaborăm pentru eliminarea pensiilor speciale și ne dorim ca de data asta să fie unul cu rezultate concrete, să nu fie cumva întors în Parlament pentru motive care țin de constituționalitate și, evident, de legalitate. Până la urmă trebuie să construim un sistem de pensii care să fie și sustenabil, trebuie să echivalăm cumva regimul acesta special de până acum cu principiul contributivității. Sunt lucruri foarte complicate. Nu știu dacă o săptămână ar fi suficient, dar dacă, apropo de așteptarea pe care o menționați și dumneavoastră, dacă Ministerul Muncii va depune un efort suplimentar, probabil că va putea să treacă într-o săptămână ce nu au făcut de câteva luni de zile, de când așteptăm acest lucru”.

Stroe a menționat faptul că liberalii nu văd guvernarea ca pe o corvoadă. „Aș vrea să continui o idee cum că această guvernare ar fi devenit o corvoadă. Nu, pentru noi liberalii este o mare responsabilitate, pe care am asumat-o frontal, am depășit foarte multe crize, ba mai mult decât atât, niciodată nu am guvernat cu ochii la sondaje”, a mai afirmat reprezentantul PNL.

„Avem rezultate (...) premierul s-a implicat personal în toate situațiile de până acum. Avem creștere economică, avem un PNRR care se implementează, chiar dacă cu dificultate, în momentul de față, fătă niciun fel de întârziere. Avem absorbție a fondurilor europene la cote maxime. Niciodată nu am avut, este fără precedent procentul absorbției fondurilor europene. Există reforme angajate, există investiții care au depășit 7% din PIB în derulare, există sprijin pentru familii în România”, a conchis Ionuț Stroe.