Spania a preluat șefia Consiliului UE. Ciolacu: Va fi o președinție puternică și de succes

Premierul României a transmis un mesaj după ce Spania a preluat președinția Consiliului UE. Marcel Ciolacu susține că România va sprijini prioritățile noii președinții și va lucra împreună cu Spania la întărirea unității europene.

„Spania a preluat astăzi președinția Consiliului UE. Sunt convins că aceasta va fi o președinția puternică și de succes. România va sprijini prioritățile noii președinții și va lucra împreună cu prietenii noștri spanioli la întărirea unității europene”, a transmis Marcel Ciolacu, într-un mesaj pe Twitter.

Spania preia președinția rotativă a Uniunii Europene, de la Suedia, pentru o perioadă de șase luni, începând cu data de 1 iulie. În prima zi, premierul spaniol, Pedro Sanchez, vizitează Ucraina. Spania a mai deținut acest statut de patru ori: în 1989, în 1995, în 2002 şi în 2010.

Statele membre care deţin preşedinţia Uniunii lucrează împreună în grupuri de câte trei, numite „trio-uri”, pentru o perioadă de 18 luni. Trio-ul actual este format din Spania (iulie- decembrie 2023), Belgia (ianuarie- iunie 2024) şi Ungaria (iulie- decembrie 2024), conform site-ului https://www.consilium.europa.eu/.

Obiectivele președinției spaniole

Priorităţile preşedinţiei spaniole au fost prezentate la 15 iunie 2023, de către preşedintele guvernului spaniol, Pedro Sanchez. Astfel, cele patru priorităţi asumate de Spania de la 1 iulie sunt promovarea reindustrializării Europei, avans în tranziţia ecologică, consolidarea pilonului social şi consolidarea unităţii europene, conform site-ului https://spanish-presidency.consilium.europa.eu/en/.

În ceea ce priveşte promovarea reindustrializării Europei, pentru a realiza acest obiectiv, preşedinţia spaniolă va promova, pe de o parte, acele dosare care favorizează dezvoltarea industriilor şi tehnologiilor strategice în Europa, extinderea şi diversificarea relaţiilor sale comerciale şi consolidarea lanţurilor sale de aprovizionare, acordând o atenţie deosebită Americii Latine şi UE-CELAC (The Community of Latin American and Caribbean States). Pe de altă parte, va propune o strategie cuprinzătoare, de perspectivă, pentru a asigura securitatea economică şi conducerea globală a UE până în 2030, oferind continuitate şi profunzime activităţii instituţiilor europene şi foii de parcurs convenite la Versailles de către cele 27 de state membre.

În ceea ce priveşte tranziţia ecologică, preşedinţia spaniolă va promova o reformă a pieţei de energie electrică, va susţine reducerea preţurilor la energie electrică şi îmbunătăţirea stabilităţii sistemului, va depune eforturi pentru accelerarea dosarelor legislative legate de "Fit for 55" etc.

Cu privire la obiectivul privind pilonul social, Spania urmăreşte promovarea unei justiţii sociale şi economice mai mari. Concret, preşedinţia spaniolă are în vedere o revizuire adecvată a Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, precum şi extinderea drepturilor lucrătorilor în mai multe domenii şi pentru grupuri vulnerabile, cum ar fi copiii, femeile supuse violenţei sau persoanele cu dizabilităţi.

Într-o lume a tensiunilor geopolitice în creştere, preşedinţia spaniolă arată că UE trebuie să rămână unită, iar statele membre trebuie să continue să facă progrese în materie de integrare, printr-o mai mare aprofundare a pieţei interne, prin finalizarea uniunii bancare şi a uniunii pieţelor de capital, prin consolidarea şi îmbunătăţirea instrumentelor comune precum fondurile NextGenerationEU.