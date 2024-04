Sondaj CURS. PSD-PNL, pe primul loc în Capitală. Piedone, lider în intenția de vot

Candidatul PPUSL la Primăria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, este plasat pe primul loc în intenția de vot, potrivit unui sondaj CURS. Edilul din Sectorul 5 este urmat de Nicușor Dan și de candidatul PSD-PNL Cătălin Cîrstoiu. Alianța PSD-PNL conduce însă în intenția de vot pe București.

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, este cotat într-un ultim sondaj CURS citat de News cu 38% din voturi, în timp ce Nicuşor Dan are 27%, iar candidatul PSD-PNL Cătălin Cîrstoiu are un procent de 23%. 5% din respondenți au indicat că ar vota pentru candidatul AUR Mihai Enache şi 2% pentru Diana Şoşoacă.

Medicul are însă cel mai mic procentaj față de Nicușor Dan și Piedone în privința părerilor nefavorabile, dar 14% afirmă că nu îl cunosc.

Alianţa PSD-PNL este însă pe primul loc în intenţiile de vot în Bucureşti cu 48%. Alianța Dreapta Unită are 24%, partidul lui Piedone, PPUSL, ARE 12%, AUR 11%, iar partidul condus de senatoarea Diana Șoșoacă are 3%.

În ceea ce priveşte alegerile europarlamentare, Alianţa PSD-PNL are 47%, Alianţa Dreapta Unită are 24%, AUR - 12%, PPUSL - 10%, SOS România 3%.

Sondajul a fost realizat în perioada 2-9 aprilie, pe un eşantion de 1067 respondenţi, votanţi în vârstă de 18 ani şi peste, reprezentantiv pentru populaţia adultă rezidentă din Municipiul Bucureşti.

Marja maximă de eroare la nivelul întregului eşantion: +/-3% la un nivel de încredere de 95%. Metoda de culegere a datelor a fost faţă-în-faţă, la domiciliul respondenţilor. De asemenea, validarea eşantionului: s-a realizat pe baza ultimelor date INS. Datele au fost ponderate în funcţie de vârsta electoratului bucureştean.