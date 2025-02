Secretele lui Ilie Bolojan: „Vorbesc o engleză proastă. Mi-am pierdut permisul pentru viteză de câteva ori”

La nici două luni după ce a fost ales președintele Senatului, Ilie Bolojan devine președinte interimar al României, ca urmare a demisiei lui Klaus Iohannis, care a fost președinte timp de peste 10 ani, din 2014.

Cu două zile înainte anunțul demisiei lui Klaus Iohannis, Ilie Bolojan a făcut mai multe declarații interesante.

Invitat sâmbătă, 8 februarie, la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, Ilie Bolojan a vorbit deschis atât pe teme politice, cât și despre viața personală.

„Nu am fost întotdeauna un șofer regulamentar. Am avut depășiri, mi-am pierdut permisul pentru viteză de câteva ori. Dar în ultimii ani având și o funcție publică am căutat sa mă conformez. Am încercat să mă comport normal. Înainte mai dădeam flash-uri. Vorbesc o engleză proastă, prefer să folosesc limba română”, a mărturisit Ilie Bolojan la Digi24.

Întrebat ce-ar spune unui fan al lui Călin Georgescu, actualul președinte interimar al României a replicat: „Să fie atent, nu tot ce zboară se mănâncă”.

„Nu va mai fi o problemă de a alege un candidat sau altul ci viitorul României, ceea ce înseamnă un președinte responsabil, pe direcția euroatlantică, care înțelege că România nu se repară prin soluții magice ci prin echipe puternice. Vor fi, practic, două etape importante, intrarea în turul 2 și sigur turul 2. Din acest punct de vedere am convingerea că domnul Crin Antonescu are capacitatea să reunească electoratul. Va fi un vot între România responsabilă care înțelege că poate nu îți place un candidat întru totul, dar e candidatul care ține țara asta pe direcția bună și o zonă de anarhie, izolare care ne va costa foarte mult”, a mai spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a făcut referire și la mutarea sa de la Oradea la București după ce a fost ales președinte al Senatului: „Nu regret că am venit la București. Viața este uneori o provocare, uneori nu este la liber ales, este la impuse. A fost o situație generată de alegeri. Nu m-am gândit că voi Președintele Senatului. Aș fi optat pentru un post în executiv. Important este să nu treci degeaba pe un post. Dacă fac mai mulți oameni acest lucru, atunci se văd schimbările. Iar schimbările nu sunt salturi mari, ci în fiecare zi, în acest fel se adună lucrurile”.