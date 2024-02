Ziua și scandalul în Partidul SOS, condus de Diana Șoșoacă. Silvestru, soțul senatoarei, exclus oficial din formațiune: „Mi-e scârbă”

Dumitru Silvestru-Șoșoacă, soțul senatoarei Diana Șoșoacă, a fost exclus sâmbătă din partidul SOS România, condus de soția sa. Într-o reacție la hotărârea, fostul prim-vicepreședinte al formațiuniilasează o serie de acuzații la adresa senatoarei și vorbește de agresivitate acesteia.

Potrivit unui comunicat publicat, duminică dimineața, pe Facebook, de SOS România, Comitetul Național al Partidului, întrunit la solicitarea organizațiilor județene în plenară extraordinară în data de 24.02.2024, la București, a decis:

„1.Excluderea din partid a următorilor: Dumitru-Silvestru Șoșoacă (prim-vicepreședinte), Mihai Rapcea (vicepreședinte), Vasile Tivadar, Adrian Pinoșanu și Mustăciosu Silviana. În cazul excluderii lui Dumitru-Silvestru Șoșoacă, au fost 43 de voturi pentru și două abțineri, senatorul Diana Iovanovici Șoșoacă, președintele partidului, abținându-se de la vot.

2. Excluderea din Biroul Executiv Central a lui Marcel Viziteu, vicepreședinte și membru fondator, acesta rămânând membru simplu al partidului. Doamna senator Diana Iovanovici Șoșoacă a solicitat în acest caz doar vot de blam, dar majoritatea a decis excluderea lui Marcel Viziteu din BEX”, conform sursei citate.

Pe de altă parte, Comitetul a decis că partidul SOS România „nu va face alianțe pre-electorale cu PSD, PNL, USR, UDMR sau AUR” și s-a discutat despre pregătirea campaniei electorale.

Senatoarea Diana Şoşoacă a anunțat luni într-o reuniune a formaţiunii SOS, că a decis să îl suspende din funcţia de prim-vicepreşedinte pe soţul său, Silvestru Şoşoacă.

Iar soțul senatoarei a reacționat, din nou, vineri, privitor la această decizie, într-un interviu telefonic, postat pe contul de TikTok „Dincolo de știri”, care ar fi administrat de Realitatea Plus.

Silvestru Șoșoacă: De doi ani o duc rău de tot cu ea

„Am renunțat la tot ce aveam, la job-ul meu de aici, că să mă mut acolo. Ca să ce? Să fiu acum nevoit să plec efectiv și să o iau de la zero? Asta merită ceva? Măcar dacă m-ar fi văzut analizele bune să fi făcut un tomograf și apoi un ecograf și apoi să fi făcut analize de sânge pentru markeri tumorali. Măcar pentru chestiile astea, să mă fi văzut bine, gata acum te poți duce bă bărbate de acia, du-te dracu. Ești sănătos măcar. Nu o doare în c**. Și atunci la cine să mă gândesc eu, la ea? Fir-ar mama ei a dracu de zdreanță. Mi-e scârbă de mine că de doi ani o duc rău de tot cu ea. Mi-e scârbă că am stat doi ani, mie-e scârbă. Dacă plecam în primul an ce bine îmi era”, a spus Silvestru Șoșoacă, potrivit unei înregistrări ridicate pe TikTok.

Soțul Dianei Șoșoacă afirmă că senatoarea ar trebui „Să-și ia pastilele dacă e nevrotică”, precizând că l-a făcut de rușine.

„Eu iau viața în piept pe toată, merg până la capătul lumii, dar nu mai vreau să merg cu ea. Mi-am pus punct la chestia asta, vrea să mă dea afară din partid că-i contest eu autoritatea. Păi dacă ești retardată, normal că nu faci absolut nimic decât să te cerți cu lumea? Tu nu faci nimic creativ. Dă-te dracu, fă un pas în spate. Ieși de pe grupuri, vorbești doar prin gura mea, scriu eu, sau scrii la mine de pe ăsta al meu, dar dacă scrii de pe al meu scrii frumos, nu urli la oameni și îi cerți. Nu se poate, mă, să stea să drăcuie câte zece minute la câte un om și să-l înjure în drumul mare. Nu se poate, nu se face. Ditamai senatorul țării. Te apuci și urli și zbieri și drăcui în drumul mare. Ți se spune de șase – șapte ori să te oprești și nu te oprești? Să fiu la zece metri de tine să încerc să fac o filială, dar de urletele tale nu pot să vorbesc cu ăsta lângă mine. Să intru în pământ de rușine de fiecare dată numai așa, nunai așa. Hai că nu se mai poate. Să-și ia frate pastilele dacă e nevrotică. Dacă nu e o schimbare radicală din partea ei și nu o să o facă, bineînțeles”, a mai spus Silvestru Șoșoacă.

Dumitru Silvestru-Şoşoacă a mai acuzat-o anterior pe soția sa de acţiuni abuzive și a susținut că decizia este ilegală.