Vicecancelarul Austriei susține aderarea României la spațiul Schengen

Vicecancelarul austriac Werner Kogler susține aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, în ciuda declarațiilor împotrivă făcute de cancelarul Nehammer și ministrul de interne austriac, potrivit cotidianului Kurier.

Potrivit presei austriece, verzii nu susțin vetoul Austriei împotriva aderării la spațiul Schengen a României și Bulgariei. Acest aspect a fost subliniat de vicecancelarul Werner Kogler după amenințările cu veto făcute de ministrul de Interne Gerhard Karner și cancelarul Karl Nehammer.

„Austria susține în continuare oficial Croația, precum și România și Bulgaria aderarea la spațiul Schengen”, a declarat Kogler pentru presa austrică.

Vicecancelarul i-a transmis ministrului de interne că partenerul mai mic din coaliție nu îi susține părerea. Cu toate acestea, Kogler a apreciat că „trebuie spus și că, dacă există o frontieră Schengen, trebuie să existe și controale acolo”.

Austria anunță că va fi „foarte critică” faţă de România pe tema Schengen

Cancelarul austriac a dat asigurări miercuri, în timpul unei vizite oficiale în Croaţia, că va susţine aderarea acestei ţări la spaţiul Schengen, însă s-ar putea opune prin veto la aderarea României şi Bulgariei.

Cancelarul austriac susține că dintre cei aproximativ 100.000 de migranţi ilegali care au intrat anul acesta în Austria, circa 75.000 nu au fost înregistraţi în niciuna dintre ţările UE prin care au trecut înainte de a ajunge pe teritoriul austriac, scrie Agerpres.

Investigaţiile efectuate de autorităţile austriece au relevat că majoritatea acestor migranţi au trecut prin Bulgaria şi România, ţări aflate la frontiera externă a UE, a subliniat cancelarul austriac, potrivit agenţiei EFE.

În acest context, ministrul Afacerilor Interne din România s-a întâlnit, miercuri, cu omologul său austriac, căruia i-a prezentat date actualizate privitoare la modul în care România continuă să asigure protecția frontierelor externe în contextul fluxurilor migratorii pe ruta Balcanilor de Vest”.

„Aderarea României la spaţiul Schengen va fi un plus pentru securitatea europeană, nu un pericol pentru statele membre. Am avut astăzi o întrevedere cu omologul meu austriac, Gerhard Karner, ministrul federal de interne al Austriei, pe tema aderării României la spaţiul Schengen, respectiv gestionarea provocărilor migraţioniste. Cunosc situaţia generată de presiunea migratorie deosebită cu care se confruntă Austria - aproximativ 100.000 de solicitanţi de azil doar în acest an şi, din acest punct de vedere, înţeleg abordarea omologului meu la nivel politic intern. În cadrul discuţiilor avute, i-am prezentat ministrului austriac date şi statistici actualizate privitoare la modul în care România continuă să asigure protecţia frontierelor externe în contextul fluxurilor migratorii pe ruta Balcanilor de Vest, precum şi modul în care România respectă obligaţiile privitoare la înregistrarea persoanelor depistate cu intrare ilegală sau care solicită azil în România”, a scris Bode pe pagina sa de Facebook.