Administraţia Prezidenţială: „Nu există o solicitare pentru atribuirea unei locuinţe de protocol după încetarea mandatului preşedintelui”

Administraţia Prezidenţială a transmis, luni, că nu există nicio solicitare pentru atribuirea unei locuinţe de protocol după încetarea mandatului președintelui Klaus Iohannis, în condițiile discuțiilor despre amenajarea unui spațiu pentru care statul ar cheltui mai multe milioane de euro,

"Nu există nicio solicitare din partea preşedintelui României, Klaus Iohannis, sau a Administraţiei Prezidenţiale pentru atribuirea unei locuinţe de protocol şi a unui spaţiu pentru organizarea cabinetului de lucru, ambele cu destinaţia de reşedinţă, după încetarea mandatului de preşedinte al României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, cu modificările şi completările ulterioare", a transmis Administraţia Prezidenţială, conform Agerpres.

Potrivit unei investigaţii Recorder, Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA APPS) ar investi aproximativ 7 milioane de euro, bani publici, pentru renovarea și amenajarea unui fost sediu de partid din Capitală în reședință, pentru o singură familie, potrivit autorizației de construire. Vila de 1.200 mp se află pe Bulevardul Aviatorilor din București și în trecut a fost sediu al PNL și al ALDE.

Cine poate beneficia de locuință de serviciu

Conform art. 58 din Legea 114/1996, preşedintele României, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor şi primul-ministru beneficiază, de câte o locuinţă de protocol, ca reşedinţă oficială.

De asemenea, art 59 prevede că, în condițiile legii, pot beneficia de locuinţă de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevăzute de lege, persoanele care îndeplinesc următoarele funcţii publice: vicepreşedinţi ai Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, miniştri de stat, miniştrii şi asimilaţii acestora, precum şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, preşedintele Curţii Constituţionale, preşedintele Curţii de Conturi, preşedintele Consiliului Legislativ şi avocatul poporului, pe durata exercitării funcţiei sau a mandatului.

Potrivit Recorder, faptul că planurile arhitecturale prevăd construcția unei scări acoperite care să asigure accesul din curte spre un birou de lucru ar fi unui dintre indiciile care arată că vila ar fi pregătită pentru Klaus Iohannis, care la finalul mandatului, va fi obligat să plece din Vila Lac III, în care stă din 2015.

Conform art. art. 2 din Legea 406 din 10 iulie 2001, persoanele care au avut calitatea de șef al statului român beneficiază pe durata vieții de dreptul la folosința gratuită a unei locuințe de protocol și a unui spațiu pentru organizarea cabinetului de lucru, încadrat cu un post de consilier și un post de secretar, ambele atribuite cu destinația de reședință.

Premierul: Vom vedea pentru cine e pregătită

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, că va cere Secretariatului General al Guvernului informaţii cu privire la costurile renovării vilei RA-APPS din Bulevardul Aviatorilor, afirmând că nu ştie dacă imobilul este pregătit pentru preşedintele Klaus Iohannis, după terminarea mandatului, sau pentru un alt demnitar sau pentru închiriere.

„Nu ştiu dacă cheltuielile sunt de 7 milioane, am aflat şi eu din presă aceste sume. Este o vilă a RA-APPS-ului, nu-i nici prima, nici ultima unde se fac investiţii, ele au fost renunţări de la anumite partide politice. Cu certitudine, astăzi, eu, Marcel Ciolacu, nu vă pot răspunde dacă e pregătită pentru preşedinte sau nu sau pentru alţi demnitari, vom vedea. Secretariatul General are în subordine RA-APPS-ul, care face licitaţie şi... depinde câţi metri pătraţi are, că dacă este la peste 10.000 mp nu ştiu cât de gigantică este investiţia. Am avut discuţia şi cu Vila Lac 1 şi v-am spus că din punctul meu de vedere nu este în acest moment o prioritate pentru Guvernul României", a declarat Marcel Ciolacu, conform Agerpres.

Premierul a subliniat că nu poate interzice RA-APPS sau Secretariatului General crearea unui plan de investiţii multianual și a reamintit că o altă vilă RA-APPS renovată pentru a fi locuită de fostul preşedinte Traian Băsescu a fost, în cele din urmă, închiriată unei ambasade.