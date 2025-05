„Putin sau America”. Scrisoarea trimisă românilor de șapte foști ambasadori ai SUA în România

Șapte foști ambasadori ai Statelor Unite în România avertizează, într-o scrisoare comună, că dacă va fi ales un președinte pro-Putin, apărarea și sprijinul economic al Statelor Unite riscă să fie afectate drastic.

Alfred Moses, James Rosapepe, Michael Guest, Nicholas Taubman, Mark Gitenstein, Hans G. Klemm și Adrian Zuckerman sunt cei șapte foști ambasadori care au semnat scrisoarea. Ei atrag atenția că apartenența la Uniunea Europeană și alianța cu Statele Unite sunt în pericol.

„Prietenilor noştri români,

Subsemnaţii – foști ambasadori ai Statelor Unite în România, republicani și democrați, din timpul administrației Clinton până la administrația Trump, adresăm acest mesaj nu în calitate de reprezentanți oficiali ai Guvernului SUA, nici în vreo altă calitate profesională,ci în calitate de cetățeni americani care și-au dedicat ani din viața și reputația lor pentru a-i ajuta pe americani și pe români să se ajute reciproc. Nutrim o afecțiune profundă pentru România și un angajament neclintit față de o alianță transatlantică puternică între Europa și Statele Unite, România fiind un bastion de importanță critică pentru securitatea și libertatea ambelor noastre țări”, au transmis aceștia.

Ei întreabă, în scrisoare, dacă România va fi următoarea țintă a Rusiei, așa cum a fost în vremea lui Stalin.

„Răspundem astfel întrebărilor pe care unii dintre noi le-au primit de la români, pentru că împărtășim sentimentul exprimat de Ambasadorul Zuckerman în scrisoarea sa din 8 mai..., cu privire la miza alegerilor prezidențiale și opinia sa că numai candidatul Nicușor Dan apară interesele alianței româno-americane.

În timpul mandatelor noastre, președinții americani care ne-au numit au dovedit în mod clar că s-au angajat fără echivoc într-o alianță transatlantică puternică cu România, ca pilon de sprijin pentru NATO și Uniunea Europeană, pentru securitatea Americii și a României. Am fost martori direcți la eliberarea cu succes a românilor de sub dictatura impusă de Rusia, drumul lor spre libertate și integrarea cu restul Europei prin Uniunea Europeană și alianța cu Statele Unite prin NATO. Astăzi toate acestea sunt în pericol. Sub Putin, Rusia este din nou în ofensivă. În primul rând, prin invadarea Ucrainei. Va fi România următoarea sa țintă, așa cum a fost în vremea lui Stalin?”, se mai menționează în scrisoare.

„Dominația Rusiei sau aliat al Americii în NATO”

Potrivit foștilor ambasadori, românii se confruntă cu o alegere istorică.

„Doi dintre noi avem origini româneşti. Înțelegem luptele cu care se confruntă atât de mulți cetățeni români. Dar, în calitate de cetăţeni americani și foști ambasadori SUA în România, înțelegem și modul în care majoritatea americanilor îi percep pe Vladimir Putin și pe aliații săi. Ei reprezintă amenințări fatale la adresa securității, libertății și prosperității din România, Europa și America. Dacă România va alege un președinte pro-Putin, apărarea și sprijinul economic al Statelor Unite pentru românii de rând, riscă să fie afectate drastic.

Românii se confruntă cu o alegere istorică evidentă: dominația Rusiei sau propriul său viitor, aliat al Americii în NATO. Putin sau America.

Ca prieteni ai românilor, de la Maramureș până la Constanța și de la Timișoara până la Iași – cu fiecare județ și comună dintre ele – sperăm din inimă ca prietenii noștri români să reafirme valorile transatlantice și că vor respinge orice alianță percepută cu interesele lui Putin.

Noi nu putem vota la alegerile prezidențiale din România. Dar voi puteți.

Dumnezeu să binecuvânteze România!

Alfred Moses (fost ambasador) 1994-1997

James Rosapepe (fost ambasador) 1998-2001

Michael Guest (fost ambasador) 2001-2004

Nicholas Taubman (fost ambasador) 2005-2009

Mark Gitenstein (fost ambasador) 2009 -2012

Hans G. Klemm (fost ambasador)2015 -2019

Adrian Zuckerman (fost ambasador) 2019 – 2021”, se arată în scrisoare.