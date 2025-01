Fosta senatoare PSD Gabriela Crețu s-a numărat printre funcționarii care au protestat față de concedierile anunțate de Ilie Bolojan. Iar Gabriela Crețu a mai avut reacții nervoase și în urmă cu câțiva ani, pe atunci la adresa unor jurnaliști.

Gabriela Crețu, fostă senatoare PSD și fostă soție a fostului președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu (PSD), s-a numărat miercuri 22 ianuarie printre angajații de la Senat care l-au huiduit pe Ilie Bolojan în timpul unei conferințe de presă. Și nu este pentru prima oară când Gabriela Crețu are ieșiri nervoase necontrolate.

În aprilie 2019, Gabriela Creţu, la acea vreme senatoare, a avut o reacţie nervoasă în urma unor întrebări din partea echipei Pro TV, în cadrul unui reportaj România, te iubesc!. Un reportaj dedicat sărăciei din Vaslui. Întrebată atunci ce inițiative legislative a avut pentru a sprijini oamenii care au trimis-o în Parlamentul României, Gabriela Crețu a cerut pur și simplu echipei de jurnaliști ProTV să plece din biroul ei.

„Eu sunt profesor de științe social-politice și încerc să-i învăț pe oamenii care lucrează în presă să nu întrebe lucruri care nu au relevanță”, a fost acum șase ani prima reacție a Gabrielei Crețu la întrebarea legitimă a jurnaliștilor.

Echipa Pro TV a insistat ca Gabriela Crețu să spună acele lucruri considerate de ea irelevante.

„De exemplu, ca senator de Vaslui, pentru acești oameni am susținut și am reușit să aducem investiții de... 90 de milioane de lei noi. Dacă aveţi obsesii vă rog frumos..... noi construim acum un spital excepţional la Vaslui.... Eu cred că nu ştiţi cu cine vorbiţi... Ieșiți afară!. Nu am de ce să vă dau explicații!”, a izbcunit Gabriela Crețu.



„Nu vreţi să le explicaţi vasluienilor pentru ce vă votează...”, au spus jurnaliștii de la Pro TV

„Nu-i nimic! Ei mă votează, nu e nicio problemă”, a răspuns senatoarea.



Gabriela Crețu a absolvit Facultatea de Istorie și Filosofie la Universitatea "Al.I.Cuza" din Iaşi și are un doctorat în filosofie.

Și-a început cariera politică în 1984, când a devenit membră PCR, unde a rămas până în 1989.