Primarul din Caracal se autosuspendă din PSD după exploziile de la Crevedia: Nu am nici o scuză

Ion Doldurea, primar al orașului Caracal și președinte al organizației din același oraș al PSD, a anunțat că se autususpendă din calitatea de membru de partid. Durdulea este tatăl celui care deținea firma unde au avut loc explozițiile din Crevedia de duminică seară.

„Sunt puternic afectat și îndurerat de tragedia care a zguduit comunitatea locală din Crevedia și transmit întreaga mea compasiune familiilor greu încercate, celor care au rude sau prieteni pe patul de spital și cetățenilor care au avut de suferit de pe urma deflagrației. De asemenea, transmit sănătate și putere celor care sunt în acest moment pe paturile spitalelor și luptă pentru recuperare”, a scris edilul pe pagina sa de Facebook.

„Am constatat că una dintre declarațiile pe care le-am acordat ieri unui reporter, sub imperiul emoțiilor și devastat de vestea primită, a fost interpretată și exploatată altfel decât cum am vrut să transmit. Nu am nici o scuză dar vreau să le spun tuturor că regret profund că în spațiul public a fost indusă ideea că aș fi nepăsător față de efortul și sacrificiul pompierilor și forțelor de ordine implicate într-o astfel de situație”, a completat Ion Doldurea.

„La momentul acelei discuții cu jurnalista, pe baza informațiilor lapidare pe care le aveam, m-am referit pe de o parte la angajați ai firmei, victime ale deflagrației, și pe de altă parte, la pompieri ca profesioniști aflați într-o operațiune în care își asumă riscuri”, a mai afirmat primarul din Caracal.

Cum explică declarația controversată

„Raportat la situația de fapt, responsabilitatea efectuării manevrelor la fața locului pentru stingerea incendiilor aparține pompierilor, motiv pentru care m-am exprimat folosind expresia ”e problema lor”. Ca om, evident că sunt devastat de ideea că mulți pompieri au fost răniți și alți oameni au suferit ca urmare a acestui incendiu, repet, un accident”, a mai punctat Doldurea.

„Vreau să fie foarte clar că pentru mine, ca om, pompierii români sunt eroi care știu că își riscă viața zi de zi și pot suferi răni grave, fiind pregătiți în orice moment de sacrificiul suprem. Având în vedere situația creată, deși nu am și nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”, a conchis edilul.

Avere impresionantă

Ultima declarație de avere a lui Ion Doldurea, tatăl patronului care deține firma unde au avut loc exploziile din Crevedia, arată că unii primari pot agonisi venituri însemnate.

Șase terenuri intravilane în Caracal și unul agricol are Doldurea și soția sa. Două case de locuit mai deține edilul și nu mai puțin de 11 apartamente mai sunt pe numele primarului din Caracal.

În plus, mai figurează două spații comerciale, iar obiectele de artă din posesia acestuia sunt estimate la 80.000 de lei. Primarul a înstrăinat în martie 2023 un spațiu comercial, pentru care a primit 120.000 de euro.

Și la capitolul economii, primarul stă bine. Cel mai mare depozit este cel de 620.000 de euro, urmat de un depozit de 10.029 lire sterline și unul de 10.000 de dolari.

Ion Doldurea are „acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale” la SC ROMBULGAZ SA CARACAL, activitate suspendată din decembrie 2015, potrivit mențiunii acestuia, valoarea acestora ridicându-se la 499.640 de lei