Poșta Română a distribuit pliante PNL odată cu pensiile, într-un oraș din Banat. „Poștașii, presați să comită o ilegalitate“

PSD Timiș a anunțat că depune plângere penală împotriva președintelui PNL Timiș, Alin Nica, al directorului Regionalei de Poștă Adrian Lulciuc și a președintelui PNL Lugoj, Ionuț Sârbu, pentru distribuirea unor pliante electorale prin poștă fără să existe contract cu Poșta.

Un scandal politic de amploare a izbucnit în Banat: PSD Timiș a reclamat că pliante PNL pe care apar liderul președintele PNL Timiș și liderul PNL Lugoj au fost distribuite de poștași, la Lugoj, împreună cu pensiile.

„Alin Nica folosește Poșta Română și angajații ei pentru a-și face campanie electorală! Zilele trecute, bătrânii din Lugoj au primit pensiile și la fiecare fluturaș de pensie a fost atașat un pliant cu imaginea liberalului Alin Nica. O astfel de acțiune este fără precedent în județul Timiș și arată modul în care Nica înțelege să facă politică, dar, totodată, trădează disperarea unui om care știe că zilele sale în fruntea Consiliului Județean sunt numărate”, a reacționat liderul PSD Timiș, Alfred Simonis.

La rândul său, președintele PSD Timiș și al Camerei Deputaților l-a indicat ca responsabil și pe liberalul Adrian Lulciuc, directorul Sucursalei Regionale de Poștă Timișoara, căruia PSD i-a cerut demisia „de urgență”. „Alin Nica și acoliții săi trebuie să înțeleagă că nu pot folosi instituțiile în care și-au plasat oameni în funcții de conducere pentru a face campanie electorală”, a mai declarat Simonis.

În urma comunicatului PSD Timiș, președintele PNL Timiș Alin Nica a declarat că PNL nu a cerut niciun moment ca pliantele electorale să fie distribuite împreună cu pensia, distribuirea urmând să fie făcută în urma unui contract încheiat între PNL și Poșta Română.

„Noi nu am solicitat o astfel de asociere. E o acțiune a colegilor de la organizația Lugoj. Am discutat cu ei și mi-au spus că în contractul pe care le-au realizat cu Poșta pentru această acțiune politică nu e prevăzută comasarea ei cu o altă acțiune pe care Poșta o are în derulare ca activitate specifică. Noi nu suntem de acord ca mesajul nostru politică să fie asociat cu alte astfel de acțiuni. Directorul județean al Poștei e membru PSD. Nu știu dacă nu e făcută o chestie intenționată tocmai pentru a sabota proiectul nostru politic de la Lugoj. Cert este că noi nu am solicitat așa ceva (n.r. distribuirea pliantelor electorale cu pensia) și nu suntem de acord cu astfel de acțiuni”, a declarat Alin Nica.

Ulterior, PSD a dezvăluit că pliantele electorale de la Lugoj au fost distribuite fără a exista un contract între PNL și Poșta Română, motiv pentru care PSD va depune o plângere penală.

„Materialele electorale distribuite seniorilor lugojeni erau inscripționate cu chipurile a doi liberali: președintele PNL Timiș, Alin Nica, și cel al PNL Lugoj, Ionuț Sârbu, iar de aici lucrurile devin foarte interesante, pentru că cel din urmă este unul dintre directorii Poștei din Timiș, dar s-a suspendat din funcție pentru a fi numit consilier personal al vicepreședintelui CJ Timiș, Alexandru Proteasa. Și mai important decât atât, pliantele electorale au fost distribuite fără a exista vreun contract între PNL Timiș și Poșta Română, cu presiuni pe poștași pentru a comite această ilegalitate”, a arătat PSD.

Explicația liderului PNL Lugoj

Ionuț Sârbu, președintele interimar al PNL Timiș, numit în fruntea filialei după ce primarul Lugojului, ales din partea PNL, Claudiu Buciu, a intrat în conflict cu conducerea filialei, a admis că pliantele au fost distribuite fără a exista un contract.

Sârbu spune că a lăsat pliantele la oficiul poștal din Lugoj pentru a fi distribuite după semnarea contractului, dar acest contract nu a mai fost semnat, însă pliantele au fost distribuite.

„Intenția mea a fost să distribui un calendar pe anul 2024 în cutiile poștale din Lugoj. Am lăsat calendarele la oficiul poștal din Lugoj, urmând ca ulterior să semnez contractul și să primesc factură. Probabil domnul director județean PSD Nicu Avram a insistat să se distribuie aceste materiale pentru a mă compromite. Trebuia să fie distribuite după semnarea contractului. Discuțiile pentru contract le-am purtat cu diriginta oficiului de poștă și cu o doamnă de la contracte de la Timișoara”, a declarat Ionuț Sârbu pentru „Adevărul”.

Directorul Poștei Timiș, Nicolae Avram, a refuzat să comenteze subiectul, spunând că nu este abilitat să dea declarații în presă.

La rândul său, directorul sucursalei regionale, Adrian Lulciuc, care este și consilier liberal, a declarat că la nivelul Poștei a fost declanșată o anchetă internă pentru a se stabili cum s-a ajuns în situația ca pliantele PNL să fie distribuite de poștași fără să existe un contract.