Ponta, după ce a fost numit consilier onorific al premierului Ciolacu: Eu sunt mulțumit cu alegerea mea

Fostul premier, Victor Ponta, a confirmat numirea sa în funcția de consilier onorific în domeniul relațiilor economice într-un mesaj pe Facebook, afirmând că este mulțumit cu alegerea făcută.

„Back in business! Daca am ocazia sa fac ceva concret nu ma multumesc sa stau pe margine bosumflat si sa critic tot ; daca pot sa fiu intr-o echipa in care sunt apreciat nu trebuie sa fiu eu Capitan - stiu sa joc si in atac si in aparare ; daca si haterii mei spun ca am fost cel mai bun Premier pentru zona economica de ce sa nu aplic ce am invatat atunci si, in plus, ce am vazut in ultimii ani, in zona privata ( unde ar trebui sa lucreze macar putin toti cei care conduc mari institutii publice )”, a scris fostul premier pe Facebook.

Totodată, Victor Ponta a susținut că România are din nou, dupa 8 ani, un prim-ministru și un președinte absenți. „Daca reusesc sa sprijin proiecte prin care multi bani vin in Romania ( sa mai compenseze banii multi care pleaca) castigam toti si sunt multumit ; daca imi folosesc relatiile internationale ca sa stie vecinii si partenerii nostri ca Romania are din nou, dupa 8 ani , un Prim Ministru ( nu doar un Presedinte absent ) cred ca fac ceva bun ; daca stiu sa explic cu subiect si predicat oamenilor ce gandesc si ce fac si asta ii supara pe gangavii si analfabetii care transpira cand vad un ziarist sau un alegator - e un castig mare”

„Daca nu va place de Ciolacu puteti sa lucrati dvs cu Iohannis, Ciuca, Drula, Simion , Orban sau Sosoaca , ca acestia sunt acum , altii nu - eu sunt multumit cu alegerea mea ! Daca nu reusesc - macar nu o sa regret ca am incercat”, a conchis fostul premier.

Fostul premier Victor Ponta a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Marcel Ciolacu. Când Ponta era premier, Ciolacu a fost consilierul său.

Victor Ponta îl va consilia pe premier în domeniul relaţiilor economice internaţionale.

Decizia a fost publicată vineri în Monitorul Oficial.