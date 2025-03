Politicianul român protagonist al unui serial de pe Netflix: „America de azi o înțelegi prin două lentile, teologia conservatoare creștină şi economia dură”

Un cunoscut politician român avertizează că ultimul mesaj al Ambasadei SUA la București poate fi doar unul dintr-o „listă lungă de scenariu negru”. Acesta explică în ce mod pot fi normalizate relații cu noua administrație Trump și atrage atenția asupra semnificației mesajelor transmise.

Protagonist al unuia dintre episoadele documentarului „Family”, despre o organizație creștină secretă care controlează politica americană, mini-serial difuzat de Netflix cu ani în urmă, în care ideea centrală era să descrie grupul restrâns de oameni care susțin mișcarea pro-viață drept o structură foarte puternică, capabilă să decidă soarta lumii și să influențeze alegerile politice din diverse state, Ben Oni Ardelean afirmă că reluarea mesajului vicepreședintelui J.D. Vance de către Ambasada Americii în România ar putea fi doar un semnal dintr-o serie lungă. Politicianul liberal, fost senator, fost deputat, dar și o persoană cu legături puternice peste Ocean, spune că „singura ancoră de securitate pentru România în momentul acesta este Statele Unite al Americii”. Ardelean explică ce rol joacă religia în politicile promovate de către noua administrație de la Washington și cum ceea ce se întâmplă în SUA influențează deja inclusiv deciziile Europei.

În privința alegerilor care se apropie, Ben Oni Ardelean spune că este esențial ca viitorul președinte să fie capabil să stabilească o relație de încredere cu administrația Trump, iar aceasta se poate construi doar pe baza unor valori comune.

„Instabilitatea politică ne-a plasat într-o zonă extrem de complicată”

În momentul acesta România are o problemă, e de părere Ben Oni Ardelean, în privința canalelor de comunicare cu Statele Unite ale Americii, iar asta vine în contextul anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.

„Această instabilitate politică din România ne-a plasat într-o zonă extrem de complicată, cu instituții are statului decredibilizate, cu nelegitimitate pentru anumite instituții și, bineînțeles că toată această situație nu face nimic altceva decât să ne pună pe noi într-o poziție destul de precară ca parteneri internaționali lipsiți de încredere. Faptul că în America s-a schimbat administrația și aceasta a produs cu un tsunami internațional greu de imaginat sau de conceput până înainte de această schimbare, și care a bulversat într-un fel sau altul toate predicțiile și, bineînțeles, toate mesajele analiștilor care erau înainte, care ne spuneau - stați liniștiți că pe politică externă nu se va schimba nimic, pe relația cu conflictele internaționale nu se va schimba nimic, pe relațiile de înzestrare-înarmare nu se va schimba nimic - și iată că toate sunt astăzi puse sub semnul întrebării, asistăm la o dinamică fantastică, practic a suprapus două crize, una externă peste una internă. O situație politică complicată a României vis-a-vis de o situație internațională dinamică, fluidă și care de la o oră la alta aduce alte necunoscute la care trebuie să facem față. Într-un astfel de context, ceea ce spuneam mai de multe ori, când se întâmplă astfel de lucruri pe plan internațional, România ar fi trebuit să funcționeze ca un ceas elvețian. Respectiv, să n-avem niciun fel de sincopă, să avem un mesaj coerent, să avem instituții legitimate, să avem lideri puternici care să știe exact ce fac și, bineînțeles, să acționeze după un plan foarte precis, în așa fel încât să știm să ne plasăm urgent de partea bună a baricadei", a spus Ardelean.

Specialiștii din zona de politică externă și securitate națională observă, spune Ardelean, o incertitudine care se adâncește în relațiile cu SUA, dată de „decizii proaste și foarte proaste care sunt luate în acest moment”.

Singura metodă de a se ajunge la o cale de dialog cu noua administrație americană este folosirea relațiilor personale, crede politicianul. „Sunt unul dintre cei care au lucrat nu doar pe tot ceea ce înseamnă acest partener strategic, dar pe toată relaționarea cu America, încă dinainte de Revoluție, ca să fiu foarte corect. Iar după Revoluție, imediat după '90, am fost cel care am coordonat ceea ce americanii numesc Short Mission Teams vreo 18 ani de zile, până am intrat în politică. Adică mii de americani veneau în toți Balcanii coordonați de mine și în organizațiile pe care le conduceam pentru a face acte de binefacere, pentru a lucra în orfelinate, pentru a lucra în case de bătrâni, pentru a aduce dotări pentru spitale și școli, pentru a ajuta pe cei aflați în anumite situații de criză și de nevoie. Adevărul este că în perioada respectivă intensitatea și ajutorul pe care aceștia l-au pus în acest sprijin, care atunci era absolut necesar pentru țările din Europa de Est, foarte sărăcite, a fost extrem de esențial pentru a ridica gradul de bunăstare pe care astăzi îl avem în România după mulți ani”, afirmă Ardelean.

„Religia joacă în orice fel de națiune un rol cheie”

Fiu de pastor, Ben Oni Ardelean nu face un secret din faptul că relațiile stabilite cu americanii sosiți în România se bazau puternic pe principii religioase, iar religia joacă acum un rol și mai important, fiind unul dintre pilonii politicii Trump, consideră politicianul.

„Religia joacă în orice fel de națiune un rol cheie. Și ca unul care sunt în politică de ani de zile, dar vin din zona aceasta religioasă și o cunosc foarte bine, am studiat-o, adică sunt și teoretician și practician, (...) religia este extrem de importantă. De ce? Pentru că religia pentru cei care cunosc este motorul trăirilor, acțiunilor, gândirii și deciziilor noastre personale. Nu există politician, nu există decident în spectrul public care să ia decizii, care să facă acțiuni, care să spună lucruri, fără să fie motivat de factorul religios. (...) Chiar și un ateist care spune că nu crede în Dumnezeu sau nu are o credință religioasă este de fapt un om care crede în inexistența unei divinități. Adică și el are o credință. Și din acest punct de vedere, întorcându-mă la această relație, este una extrem de importantă. Așa cum spuneam, încă în anii '80, americanii, vest-europenii din diverse țări și din alte țări din lume s-au mobilizat pentru a aduce literatură creștină în România. Pentru a încerca să ia pulsul a ceea ce înseamnă viața religioasă în România. Unul dintre prietenii mei foarte buni în perioada respectivă, care a stat la mine acasă și mă știu foarte bine, ambasadorul David Vandenberg, perioada '79-'84, era cel care primea, dar și ceilalți ambasadori au făcut la rândul lor la fel, primeau liderii religioși din România la el la reședință încercând să îi ajute și să-i sprijine în demersul lor împotriva persecuției comuniste. Perioadă foarte complicată. Părinții mei primeau literatură în perioada respectivă și o distribuiau în mare secret, pentru că dacă Securitatea te prindea că ai două cărți acasă, a doua zi puteai fi arestat. În momentul respectiv erai chemat la securitate pentru orice discuție cu orice american sau cu orice emisar din zona respectivă. Și am trăit perioade cumplite, eu personal”, a dezvăluit Ardelean.

În anii '80, a continuat politicianul, s-a întâlnit în România nu doar cu americani, ci și cu oameni veniți pe filieră religioasă din Anglia, Germania, Olanda, Elveția. Astăzi „chestiunea este resuscitată”, crede Ben Oni Ardelean, tocmai ca o reacție la cele întâmplate în ultimii ani.

„În ultimii ani de zile, la nivel european și la nivel de Statele Unite, politicile DEI - politica de diversitate, echitate și incluziune - n-au făcut nimic altceva decât să arunce pendulul în cealaltă parte a progresismului și secularismului. Totdeauna am menționat lucrul acesta: haideți să păstrăm linia de centru, inclusiv în partea politică, să păstrăm partidele care să mențină o linie de centru. Orice extremă este dăunătoare. Și extrema stângă, stânga stângii, și extrema dreapta, dreapta dreptei, sunt dăunătoare. Pentru că în momentul în care duci pendulul într-o direcție foarte mare, organic, după o perioadă când nu mai ești la guvernare, acel pendul te va lovi direct în cap. Ceea ce se întâmplă în sfera religioasă astăzi este o reacție la o agresivitate a unor politici publice de ani de zile dusă de DEI. Obama este primul care ridică la nivel de diplomație discursul acesta al progresismului deșănțat. Adică nu putea merge nici un emisar al administrației Obama undeva într-o altă țară fără să nu includă cu obligativitate pe agenda diplomatică discuția despre ce faceți cu LGBT-ul, ce faceți cu transgenderii, care e situația cu protejarea acestor minorități sexuale în țara voastră. Al patrulea ordin executiv pe care îl semnează Biden este exact legat de acest lucru. Și anume includerea politicilor DEI (diversitate, echitate, incluziune) în toate departamentele administrației americane. Și includerea exponenților DEI în toate aceste departamente”, susține Ardelean.

Acesta vorbește despre o politică DEI „dusă cu agresivitate” și dă exemplul unei familii de români din Anglia căreia i-ar fi fost luați copiii și ar fi fost plasați într-o familie de homosexuali, „deși copiii aceștia erau doar cetățeni români și adopțiile internaționale sunt interzise”. Ardelean amintește în sprijinul aceleiași idei și de alte exemple de familii ale românilor care trăiesc peste hotare și cărora le-ar fi fost preluați abuziv copiii de către serviciile sociale din statele respective, dar și de manuale alternative, impunerea politicii de gen sau arborarea steagului curcubeu „peste tot, în toate ambasadele și pe toate ambasadele”, chiar și în România, spune acesta.

„Congresmenul Smith, unul dintre liderii pro-life din lume și mulți alți congresmeni cu care am discutat, Frank Gould și alții, erau șocați să vadă aceste poze și imaginile respective”, a afirmat Ardelean.

Despre Oficiul Credinței de la Casa Albă

Ben Oni Ardelean susține că Donald Trump a reușit să impună un curent total potrivnic celui progresist, iar acesta se va răspândi rapid în lume.

„Toată această propagandă a fost susținută de câteva instituții care au fost create. Instituții politice și în aceleași timp curente care au fost promovate în societate. Și vreau să amintesc aici corectitudinea politică - în care n-aveai voie să vorbești despre asta sau despre cealaltă pentru că erai catalogat ca extremist sau antisemit sau antimodernitate. Vorbim aici despre instituții ca ideologia de gen, care include toată această nebuneală în care inclusiv în Parlamentul României am blocat o astfel de declarație comună a Senatului și Camerei Deputaților care trebuia să susțină ideologia de gen, vorbim despre climate change și green deal-uri care vedem astăzi cât de mult au distrus economiile europene, distrugând practic economiile în diverse state inclusiv în România. Adică aceste politici publice n-au făcut nimic altceva decât să aibă în agenda lor o agresivitate ieșită din comun. Iar vis-a-vis de aceasta Trump vine și susține: Dom'le, noi credem că credința și biserică sunt foarte importante. De aceea înființează un oficiu al credinței chiar în Casa Albă. Înființează o agenție pentru antidiscriminarea creștinilor în Casa Albă. Oameni care conduc aceste agenții îi cunosc de ani de zile. Îi aduce în poziții publice pe oameni care și-au mărturisit credința lor. Nu contează de ce fel de credință, și-au mărturisit credința lor și sunt capabili să facă lucrul respectiv. Sunt prieten de ani de zile cu cel care era congresman pe vremuri, cu Devin Nunes, care controlează inteligența de la Casa Albă. Cu Ratcliffe, care este noul șef a CIA-ului. Cu Rubio, pe care mi l-a prezentat John McCain în urmă cu 11 ani și de atunci am rămas într-o relație extraordinară, și cu mulți alții. Oameni care nu se sfiesc să își declare credința lor. Ei, încă în Europa lucrul acesta este o chestiune care este blamată. Cum să vorbești despre credință în spațiu public?”, spune Ardelean.

Întrebat dacă această schimbare radicală nu ar putea deschide calea prigonirii minorităților susținute de predecesorii lui Donald Trump, Ben Oni Ardelean menționează că este printre cei care au susținut dezincriminarea homosexualității în România, care a venit târziu, în anii 2000, și că nu crede că „oamenii aceștia trebuie băgați în pușcării, cum susțineau comuniștii și cei până în 2000”, dar în același timp nu crede nici „într-o agresivitate extrem de mare pe care aceștia o propagau”.

"Ești cu LGBT-ul și cu Satana sau ești din partea cealaltă?”

Alegerile pe care le au de făcut românii vor marca cel puțin pentru următorii aproape patru ani relațiile României cu Statele Unite ale Americii, susține politicianul, iar un președinte progresist ar putea determina „aruncarea într-un izolaționism pe care nu ni-l dorim”. Ben Oni Ardelean explică în acest context și ce rol joacă religia.

„Pe piață s-a instalat o emoție colectivă instrumentată pe sentiment religios. Întrebarea oamenilor este: ești cu LGBT-ul și cu Satana sau ești din partea cealaltă? Sentimentul religios este, dacă vreți, cel mai puternic sentiment uman pe care cineva îl poate avea. Din frică de ruși și din teamă că pierzi economia nu se ucide nimeni. Dar din sentiment religios oamenii au mers la martiraj și foarte mulți au acceptat să fie kamikaze. Cred că dacă noi ajungem într-o zonă a progresismului deșănțat, așa cum l-am numit eu, a acestei politici DEI, și ne ținem ca orbul de bâtă de o astfel de abordare, fiind parteneri cu alții la nivel internațional care fac parte din această grupare, eu cred că în momentul respectiv, că ne place că nu ne place de noua administrație Trump, că ne place de politica pe care o duce la nivel internațional, vom fi aruncați într-o zonă de izolare, într-o zonă în care ne putem pierde din securitatea noastră și apoi putem să rămânem noi singuri pe plantație și să încercăm să ducem mai departe acest stindard al progresismului și secularismului fundamentalist cât vrem”, afirmă Ardelean.

Acesta consideră ca fiind „foarte periculos” ca un exponent al grupării Soros să devină un președinte al României.

„Că ne place de ochii lui Trump, că considerăm că deciziile lui sunt bune sau nu sunt bune, va fi acolo încă 3 ani și 10 luni. Și trebuie să ne obișnuim că abordarea este foarte clară. Eu am fost în America în ultimele luni de zile foarte multe luni și știu că acolo este o revoluție. Democrații primesc foc încrucișat în fiecare zi, de nici Barney Sanders, care era socialistul neomarxist în perioada respectivă, nu mai a avut curajul să spună că e rău ce face Trump, dimpotrivă a spus - este absolut normal pentru că America era într-o degringoladă. Luați declarația publică pe care acesta o are. Deci eu cred că trebuie să construim o relație de încredere la nivel România-America. Repet ceea ce am spus deseori că singura ancoră de securitate pentru România în momentul acesta este Statele Unite al Americii”, avertizează Ardelean.

Politicianul care împărtășește ideile religioase cu exponenții noii administrații susține de asemenea că relația de încredere pe care România a construit-o cu SUA a adus succesul intrării în NATO și apoi în UE, „și n-au fost francezii cei care au fost avocații noștri pentru intrarea în UE, așa cum se băteau mulți cu pumnii în piept”.

„Oamenii din America merg pe zona aceasta pro-alegere și pro-viață”

Ben Oni Ardelean pledează ca România să construiască o strategie pe termen lung, cu un plan coordonat și un grup de lucru, pentru a menține o bună comunicare cu SUA.

„Așa cum ați văzut, ieri, Ambasada Americii postează o parte din discursul Vance vis-a-vis de România, care se face, ca să știe toată lumea, la instrucțiuni clare venite de la Departamentul de Stat. Nu este cineva de la social media care zice: ce mai postăm astăzi? Punem cu flori sau cu pisici, sau cu primăvară sau cu copacii înfloriți. Ci este un mesaj foarte clar: aveți o problemă, trebuie să o rezolvați! Mai mult decât atât. Lista de scenariu negru este lungă. Te poți trezi în fiecare dimineață cu un tweets de la administrația Trump, de la președintele Trump, în care să-ți spună: putem să vă mărim taxele sau să vă scoatem din clauza națiunii, care va fi o palmă foarte mare, chiar dacă balanța de comerț exterior este destul de nesemnificativă. Sau, să-ți spună - retragem trupele din România sau parțial trupele din România - așa cum deja a apărut informația de câteva institute conservatoare, care cer imperativ lucrul acesta noii administrații. Sau, să-ți spună - faceți ce alegeri vreți, că nu vă recunoaștem alegerile din România, pentru că n-ați rezolvat această problemă care ține de democrație și de respectarea democrației. Oamenii din America, trebuie să știți, sau cel puțin cei care sunt decidenți acum, că ei merg pe zona aceasta pro-alegere și pro-viață. Și această bătălie este bătălia pe care Trump pierde alegerile în 2020 și le recâștigă pe mobilizare puternică a conservatorilor. Ce susțin republicanii? Republicanii susțin în primul rând credința, biserica, drepturile omului, acela de a fi ales și de a alege, dacă n-ai o condamnare, n-ai cum să-l scoți dintr-o anumită cursă, indiferent de cum spui lucrul respectiv, trebuie să aduci o probă. (...) După care, cred în libertate, în libertatea de exprimare. Degeaba urlă Zuckerberg acum - am fost forțat, m-au sunat de la Departamentul de Stat și mi-au spus că dacă nu scot anumite postări, dacă nu încetinesc anumite postări și așa mai departe o să avem probleme. Și îmi pare rău, îmi pare rău.- Bun, dar trebuia să spui chestia asta înainte”, afirmă Ardelean.

În normalizarea relațiilor de comunicare România-SUA ar trebui să fie implicate atât persoane, cât și entități crede Ardelean. „Mă refer la Președinție, mă refer la Guvern, mă refer la servicii de informații care trebuie să își ia un rol mai activ în această societate. Mă refer la toți ceilalți decidenți care sunt în societate, la organizațiile non-profit chiar, care să vină cu propuneri vis-a-vis de noua abordare. Eu cred că această nouă abordare trebuie nu să o implementăm în România, dar cel puțin să o dezbatem. Dacă la final decidem că e mai bine să mergem cum am mers înainte, pe o educație centralizată, pe transport centralizat, pe sănătate centralizată, pe un fel de stat comunist semi-centralizat, adică n-am schimbat prea multe în 35 de ani încoace, mergem înainte pe asta. Dacă credem că trebuie să mergem pe mâna Bruxelles-ului și a lui Macron și a altora care ne duc într-o zonă de sorosism secularist-fundamentalist, de progresism, și vrem să mergem pe înfundătura respectivă, mergem pe asta. Însă dacă ne uităm la spectrul mare internațional, (...) da, trebuie să avem un parteneriat cu americanii foarte solid. Uitați-vă la întâlnirea care a fost la Paris, când liderii importanți ai lumii s-au unit, au făcut după câteva zile o altă întâlnire la Londra și concluzia lor finală a fost - trebuie să îl trimitem pe Zelenski să se împace cu Trump”, spune politicianul.

„Diplomația clasică în momentul acesta este ineficientă”

Ben Oni Ardelean susține că noua administrație Trump a schimbat cu totul modul în care se face politică, iar vechile metode își dovedesc deja ineficiența.

”În America există câteva formule de a ajunge astăzi la noua administrație. Trebuie să vă spun, ca unul care am fost inclusiv la Mar-a Lago câteva zile săptămânile trecute, care am avut întâlniri și am fost în întâlniri unde președintele Trump a vorbit, m-am întâlnit cu membri din noua administrație, cu miniștri din noua administrație, cu oameni din structurile de informații și oameni care sunt în diverse poziții cheie în diplomația americană, cred cu precădere că astăzi, când zeci de premieri și zeci de președinți de stat zgârie pe la uși ca să ajungă la Trump și zece minute, așa cum l-ați văzut pe președintele polonez cum a așteptat două ore să intre zece minute la el, eu cred că astăzi România trebuie să caute o astfel de soluție pe relații personale. Diplomația clasică în momentul acesta este ineficientă, sau lobby pe bani ca să ajungi astăzi acolo este ineficient. Cred că funcționează doar aceste relații personale. Și dacă nu folosim toți exponenții pe care-i avem, și am văzut, de exemplu o numire bună pe care președinția a făcut-o, a unui domn, nu-i dau numele, pe care-l știu de ani de zile, care a lucrat cu americanii, care înțelege cultura americană, care pricepe care sunt lucrurile la nivel american, de astfel de oameni avem nevoie. Oameni care să vină din cultura aceea, să priceapă despre ce-i vorba acolo”, susține Ardelean.

O bună relația cu SUA depinde de modul cum politicienii vor înțelege noul mod de a face politică, mai spune politicianul.

„America astăzi o înțelegi prin două lentile: prima lentilă este teologia conservatoare creștină, în care trebuie să înțelegi ceea ce spuneau eu de aceste chestiuni pro-viață – credință, drepturi, libertate, familie, creșterea copiilor și așa mai departe; și a doua lentilă este cea de economie dură, de business dur capitalist, pe care Trump o are ca și magnat, ca și om de afaceri. Dacă înțelegi America prin cele două perspective și vii și tu din partea cealaltă cu oameni care au această perspectivă și care au această înțelegere înțelegi ce poți să faci. Să știți că în America sunt câteva organizații mari pe care le cunosc și cu care am lucrat ani de zile, care lucrează cu creștini, dar nu doar cu creștini, cu oameni ai credinței din sfera politică, care au săptămânal întâlniri la care eu particip de fiecare dată când sunt la Washington, joia, miercurea și în alte zile. Membri ai noii administrații sunt acolo în aceste întâlniri în care studiază Biblia, în care au momente de rugăciune și în care au momente de dezbateri asupra politicilor publice și asupra acțiunilor publice care sunt făcute acolo și care sunt esențiale. Pentru că acestea dau un nou trend nu doar Americii, care astăzi este, dacă vreți, într-o schimbare profundă, dar întregii lumi. Dacă vrem să ținem cont de acest tip de gândire, de paradigma nouă de gândire internațională dictată, sau sub directiva, Americii, din momentul respectiv suntem în business. Dacă nu vrem să ținem cont de asta vom fi defazați și probabil o să ne întrebăm peste alte două săptămâni, peste alte trei săptămâni când mai pățim să vedem încă o postare, ce ni s-a întâmplat”, susține Ben Oni Ardelean.

„Ambasada României trebuie rapid să schimbe paradigma de gândire”

Ben Oni Ardelean a revenit la schimbarea de mesaj survenită în comunicarea Ambasadei SUA la București, afirmând că, deși este același ambasador din timpul administrației Biden, mesajele sunt într-o altă direcție, iar același lucru ar trebui să se întâmple și în privința ambasadei noastre de la Washington: „Cred că și Ambasada României trebuie să aibă această abordare, adică trebuie rapid să schimbe paradigma de gândire, de abordare și de acțiune, nu să fie cantonați în administrația Biden, în tot ceea ce a însemnat conducerea Hillary, Obama și această politică DEI”.

Protagonistul mini-serialului „Family” mai afirmă că noua administrație de la Casa Albă a început o politică dură împotriva neomarxismului.

„Tot ce a mirosit a Soroș va fi astăzi eliminat din discuțiile partenerilor americani. Tot ceea ce înseamnă vechile structuri de securitate – și vă dau o informație pe care puteți să o verificați – sunt încă astăzi membri ai Guvernului și oameni care sunt în zona guvernamentală și zona decizională care au făcut parte din fosta Securitate și cred că este important ca noi să eliminăm acești oameni dacă vrem să devenim parteneri de încredere ai Americii astăzi”, a conchis Ardelean.