PNL și-a desemnat candidatul la CJ Argeș. Gorghiu: Radu Perianu, o alternativă sănătoasă la stagnarea de acum

Ministra Justiţiei şi preşedinta PNL Argeş, Alina Gorghiu a anunțat, vineri, că secretarul general al organizației județene a partidului, prefectul Radu Perianu a fost desemnat candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Argeș.

„Astăzi am avut marea încântare să conduc o ședință de birou politic Județean la care au participat și colegii primari ai Partidului Național Liberal din județul Argeș pentru că am dorit să desemnăm candidatul la Consiliul Județean Argeș. Vorbesc despre un om care pune oamenii pe primul loc, un om care iubește din suflet județul Argeș, un om care de astăzi a primit în una limitate votul colegilor din organizația pe care o conduc pentru a candida la funcția de președinte de Consiliu Județean Argeș”, a declarat vineri, ministra Justiției, președinta PNL Argeș, Alina Gorghiu.

Președinta PNL Argeș a enumerat o serie de acțiuni ale lui Radu Perianu, afirmând că a fost cel mai activ prefect din ultimii 20-25 de ani.

„A practicat mult timp o profesie liberală prin excelență, avocatura. Este un jurist care cunoaște extrem de bine legislația țării noastre și este prefectul județului Argeș din 2022, așa că putem să spunem că este unul din puțini oameni din județ care cunoaște foarte bine problemele fiecărei localități din județul nostru. Din punctul meu de vedere este cel mai activ prefect din ultimii 20-25 de ani și vreau să vă amintesc și dumneavoastră așa cum le-am amintit și colegilor din organizație că acțiunile sale de control în domeniul azilelor de bătrâni au fost cel mai mediatizate în presa centrală. De asemenea cu Radu Perianu, prefect pentru prima dată a fost analizată la rece situația din spitalele județului nostru o situație foarte complicată, o situație care nu de puține ori a degenerat în drame și cred eu că această situație a spitalelor analizată monitorizată de Radu Perianu este cel mai mare of, cea mai mare supărare argeșenilor. Tot el a arătat că în Argeș este posibil să faci administrație la nivelul județului astfel încât instituțiile să lucreze în favoarea cetățenilor pentru ca lucrurile să se schimbe în bine. Este genul de om care nu va ține niciodată mizeria ascunsă sub preș. Tot în calitate de prefect, Radu a susținut drepturile piteștenilor de a fi consultați în ceea ce privește problema pădurii Trivale iar Instanța de judecată i-a dat dreptate”, a mai susținut Gorghiu.

Președinta PNL Argeș a afirmat că alternativa PNL pentru Consiliul Județean este una sănătoasă, criticând actuala conducere.

„Sunt foarte multe argumente pentru care putem să spunem că Radu Perianu este o alternativă sănătoasă la stagnarea de acum. Este o alternativă proaspătă față de actuala conducere a Consiliului Județean, de la care, sincer, nimeni nu mai are niciun fel de așteptare că va schimba lucrurile”, a adăugat Gorghiu.

Prefectul Radu Perianu a a susținut că vrea să vină cu soluții concrete pentru locuitorii județului.

„Astăzi am fost nominalizat și am fost votat ca și candidat din partea Partidului Național Liberal la funcția de președinte al Consiliului Județean de colegii mei din birou Județean și de primarii liberali pe care îi avem în județul Argeș. Acest lucru este evident că mă onorează, mă obligă și sunt sigur că nu le voi înșela așteptările sub nicio formă. (...) Sigur că nu venim doar spunând că noi suntem mai buni și ceilalți sunt mai răi și acesta ar fi motivul pentru care ar trebui să ne voteze nu, nici vorbă de așa ceva. Venim cu soluții concrete, venim cu soluții care să crească nivelul de trai al omului în județul Argeș, iar asta va conduce automat la îndreptarea multor multor chestiuni”, a declarat Radu Perianu.

De altfel se vehiculase că chiar ministra Justiției, președinta PNL Argeș, Alina Gorghiu va fi propusă de liberali drept candidat la şefia CJ din județ. Într-un interviu pentru Jurnalul de Argeș, Gorghiu a spus că dacă i -ar cere partidul să facă asta, nu ar avea „nicio problemă”.