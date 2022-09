Planul național de prevenire și combatere a cancerului, adoptat în Senat

Senatorii au adoptat, miercuri, cu unanimitate de voturi, un proiect legislativ pentru prevenirea şi combaterea cancerului, iniţiat de parlamentarii PNL şi PSD, susţinut de celelalte grupuri parlamentare.

Propunerea legislativă are ca obiect aprobarea Planului naţional de prevenire şi combatere a cancerului în România, pentru perioada 2023 - 2030, în acord cu direcţiile strategice din domeniul prevenirii şi combaterii cancerului stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, precum şi la nivelul Uniunii Europene.

Potrivit expunerii de motive, propunerea legislativă "răspunde nevoilor societăţii de a pune în centru pacienţii şi de a întări rezilienţa acestora, asigurându-le mijloace şi resurse pentru prevenirea şi, respectiv, tratarea cancerului ca boală care poate şi trebuie să fie învinsă".

Senatorul liberal Nicoleta Pauliuc a declarat, în plen, că numărul bolnavilor de cancer şi al deceselor cauzate de acesta va scădea substanţial odată cu aplicarea legii privind Programul Naţional de Prevenire şi Combatere a Cancerului în România.

„Votul dumneavoastră de azi e unul istoric, în fiecare an 100.000 de români sunt diagnosticaţi cu cancer şi tot în fiecare an 55 dintre ei pierd marea bătălie a vieţii lor. Prin legea de aprobare a Programului Naţional de Prevenire şi Combatere a Cancerului în România, tuturor acestor oameni le oferim deopotrivă muniţie împotriva bolii şi motivaţie să lupte. Odată ce această strategie va fi aplicată, adică adoptată de Parlament, promulgată de preşedinte, implementată de Ministerul Sănătăţii şi bugetată corespunzător de Executiv, sunt convinsă că toate aceste cifre înfiorătoare pe care vi le-am prezentat vor scădea substanţial (...). Eu cred că este nevoie de înţelegerea mai bună a realităţii afecţiunii, a opţiunilor şi un management corect al aşteptărilor. Iar aici avem destul de mult de lucrat, pentru că sistemul de sănătate are impresia că dacă şi-a făcut treaba, nu mai trebuie să-l intereseze calitatea vieţii bolnavului, odată ce el a ieşit din spital, din clinică sau din cabinet", a precizat Pauliuc.

Potrivit senatorului liberal, la nivel tehnic documentul propune două modificări substanţiale de abordare administrativă a cancerului.

„Una din problemele majore cu care se confruntă doctorii din România ţine de faptul că nu avem un registru naţional al pacienţilor oncologici care să fie funcţional. În al doilea rând, se propune o schimbare de paradigmă în ceea ce priveşte stabilirea unei scheme de tratament pentru bolnavii de cancer. Se va insista mai mult pe consultarea interdisciplinară, să vorbească între ei şi oncologul, şi chirurgul, şi radiologul, şi persoana care se ocupă de aplicarea tratamentului cu chimioterapie, poate şi psihologul, pentru a stabili o cale de urmat pentru fiecare pacient în parte", a subliniat Pauliuc.

Ea a adăugat că, prin adoptarea acestui proiect, România va fi printre primele ţări din Uniunea Europeană care adoptă o strategie anti-cancer.

„A existat o consultare largă pe plan, care este pe linia planului de luptă împotriva cancerului, adoptat la nivelul UE, în februarie 2021. Prin votul pe care urmează să îl acordaţi astăzi, România va fi printre primele ţări din UE care adoptă o strategie anti - cancer, în concordanţă cu cele mai înalte recomandări europene şi cu cele mai bune standarde de calitate. Ştiu că adoptarea acestui proiect şi implementarea sa de către Ministerul Sănătăţii va genera cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat. Vieţile bolnavilor oncologici au prioritate", a concluzionat Pauliuc.

Senatul este prima Cameră legislativă sesizată.