Nicușor Dan spune ce șanse sunt ca să candideze la alegerile prezidențiale din acest an și la cele din 2029

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat în cadrul unui interviu televizat că nu există nici cea mai mică șansă privind o candidatură a sa la alegerile prezidențiale din acest an, dar nu exclude o candidatură în 2029, deși și-ar mai dori un mandat la Primărie.

„În momentul acesta, sunt foarte preocupat de cum o să fie cei 4 ani și câteva luni care urmează ca primar al Bucureştiului şi asta e singura mea preocupare”, a afirmat Nicuşor Dan, la Prima TV, întrebat dacă nu își dorește să candideze la alegerile prezidențiale.

Întrebat de ce a cerut public ca alegerile să aibă loc la termen la finalul anului, edilul general a răspuns: „A fost un principiu democratic, pentru că nu e normal ca niște alegeri foarte importante să aibă o campanie care să se desfășoare când oamenii sunt în concediu. Asta a fost tot”. „A fost pur un gest de poziționare într-o chestiune care ține de democrație în România”, a adăugat Dan, după ce realizatorul a remarcat că declarațiile sale au stârnit și mai multe speculații cu privire la o candidatură a sa la alegerile prezidențiale.

Întrebat dacă contextul politic va fi de așa natură încât unele partide să îi ceară să candideze pentru șefia statului, ar reflecta la o asemenea decizie, primarul general al Capitalei a răspuns: ”Să reflectezi e una, să acţionezi e alta. Nu suntem în acel context. Eu am primit un mandat pentru 4 ani de administrare a Bucureştiului şi asta e toată preocuparea mea”.

Nicușor Dan a spus că inclusiv președinta USR Elena Lasconi i-a cerut să revină în partid și candideze la alegerile prezidențiale.

„În privat așa bineînţeles că există multe discuții. A fost doamna Lasconi care, înainte de a-şi anunţa candidatura la preşedinţie, a zis că aş fi potrivit să fac asta”, a spus Nicușor Dan întrebat dacă au fost membri USR care i-au cerut să revină în partid și să candideze la prezidențiale.

Întrebat dacă există cea mai mică şansă să candideze la alegerile prezidențiale din acest an, primarul general a afirmat: „Nu, nu, nu. Adică am un mandat, m-am pregătit pentru asta, am o continuitate, nu”.

Nicușor Dan nu exclude totuși posibilitatea unei candidaturi la Cotroceni în 2029, afirmând că „ce o să fie o să mai vedem”, dar că de principiu și-ar mai dori un mandat la Primăria Capitalei în 2028.

„Ce se va întâmpla mai departe e foarte greu de spus. De principiu, eu vreau să candidez în 2028 pentru un nou mandat la Primăria Capitalei, pentru că orașul are niște probleme, care pe unele le vom rezolva pe altele, în special chestiuni mai fine de imagine, mai necesită un mandat. Cum o să arate toată politica românească, care o să fie..., până la urmă ce înseamnă un om politic, cineva care se uită care sunt așteptările cetățenilor și care încearcă prin acțiunea sa să le rezolve. Ce o să fie o să mai vedem, dar, de principiu, îmi doresc încă un mandat în 2028 la Primărie”, a mai spus edilul Capitalei, întrebat dacă își propune să candideze la alegerile prezidențiale în 2029.