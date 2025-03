Nicușor Dan nu crede că Ilie Bolojan va candida la prezidențiale. „Partidele din această coaliţie au desemnat un candidat, pe domnul Antonescu”

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, a declarat luni că nu crede că președintele interimar, Ilie Bolojan, va candida la prezidențiale.

Întrebat cu privire la motivul pentru care crede că Elena Lasconi îl atacă constant, Nicuşor Dan a răspuns că are o relație foarte bună cu USR.

„Eu cred că am o relaţie foarte bună cu USR-ul, implicit cu preşedintele USR-ului, cu doamna Lasconi. În afară de asta, am spus de mai multe ori, e decizia USR-ului, e candidatul USR-ului pe care îl respect şi atât mai mult. Candidatura mea merge mai departe”, a declarat Nicușor Dan pentru Digi24.

De asemenea, întreabat dacă crede că Bolojan va candida la prezidențiale, primarul general a răspuns că, partidele au avut un congres, în cadrul cărora l-au desemnat candidat comun pe Crin Antonescu.

„Mai degrabă, cred că nu. În momentul în care există o coaliţie, domnia sa este liderul unuia dintre partidele din această coaliţie. Fiecare din partidele din această coaliţie a avut un congres în care au desemnat un candidat, pe domnul Antonescu. Deci asta e situaţia pe care toţi liderii acestor partide o menţin. Nu cred. Dacă va candida... vom merge înainte”, a afirmat Nicuşor Dan.

Nu în ultimul rând, primarul a declarat că are propria campanie electorală şi că peste 4.500 de oameni au donat pentru aceasta.

„Eu am campania mea pe care am anunţat-o, acum cred că sunt două luni. De atunci am mers mai departe. Sunt voluntari care strâng semnături. Mulţi oameni care au donat bani, peste 4.500 de oameni care au donat. Am un mesaj, campania mea merge înainte. Mai departe, cine vor fi contracandidatii? Pentru moment, pare că sunt cei care sunt anunţaţi oficial. Dacă se va schimba ceva în aceste 10 zile care au mai rămas până la depunere, nu o să schimbe nimic în mesajul pe care eu îl am pentru oameni şi în candidatura pe care am anunţat-o”, a mai declarat Nicuşor Dan.