Nicușor Dan explică de câți votanți are nevoie pentru a ieși președinte. „Am un profil de constructor. E cumva logic ca ei să vină la mine”

Nicușor Dan a caracterizat prima dezbatere la care a participat alături de George Simion ca fiind una „consistentă” în care diferența s-a făcut „între chestiuni concrete”.

Candidatul independent la prezidențiale a precizat, într-un interviu pentru News.ro, că el crede că a avut o „prestație bună” în timpul dezbaterii.

„Cred că a fost una consistentă în care s-a făcut diferenţa între chestiuni concrete, idei, inclusiv critici la adresa contracandidatului şi foarte multe lucruri lansate în aer fără niciun fel de fundament”, a spus Nicușor Dan, care a adăugat: „Eu cred că am avut o prestaţie bună şi am încercat să vorbesc tot timpul pe fapte concrete, nu pe zvonuri”.

El menționează că această campanie se duce pe două direcții: „nehotărâţii şi persoane care, în momentul ăsta, nu vor să vină la vot”.

„Pentru fiecare dintre ele încercăm să transmitem că suntem alternativa serioasă, în opoziţie cu haosul şi, pe de altă parte, pentru nehotărâţi, pentru cei care ezită să vină sau să nu vină la vot, sentimentul urgenţei faţă de alternativa care poate să fie foarte, foarte nocivă pentru România”, a precizat acesta.

Întrebat de câte persoane are nevoie în plus la vot pentru a ieși câștigător, Nicușor Dan a răspuns: „Ce spun specialiştii este că dacă vor fi 11 milioane de votanţi, noi avem prima şansă (adică 1,5 milioane în plus faţă de cât a fost la turul întâi n.r.)”.

Diferența dintre George Simion și Nicușor Dan, în primul tur a fost de aproape 2 milioane de voturi.

„Diferenţa a fost mare, numai că sondajul pe care l-am prezentat arată că o parte importantă din votanţii lui Antonescu şi votanţii lui Ponta vin către noi mai degrabă decât către George Simion pentru că totuşi şi Crin Antonescu, şi Victor Ponta au avut un program şi oamenii au crezut într-un program pentru România. Şi atunci e cumva logic ca ei să vină la mine, care am un profil de constructor, mai mult decât la George Simion, care are mai mult protestul”, a mai spus el.

„Există posibilitatea ca PSD să voteze un guvern condus de Ilie Bolojan”

Întrebat dacă este pregătit să numească un premier de la PSD, pentru că așa arată „matematica” parlamentară, candidatul independent a spus: „Nu cred că sensul ăsta este, în ipoteza în care ajung preşedinte. Nu în sensul ăsta este votul alegătorilor”.

„În opinia mea, aşa cum citesc eu, este în sensul unei reforme profunde a statului, a modului de a face politică şi în sensul unei diferenţe stânga-dreapta, a unei culturi a muncii, a responsabilităţii faţă de banul public şi de asta eu am spus Ilie Bolojan, fără să pot să promit înainte de a fi preşedinte şi de a avea toate discuţiile, asta este preferinţa mea”, a adăugat el.

Nicușor Dan crede că „există posibilitatea” ca PSD să voteze un guvern condus de Ilie Bolojan.