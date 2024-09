Premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a vorbit, joi, despre relația sa cu serviciile secrete.

„Nu am o relație de prietenie cu serviciile secrete. Să fiu sincer nu le-am citit de o săptămână”, a declarat premierul Marcel Ciolacu cu privire la informările primite de la SRI, potrivit HotNews

„Am o relație instituțională, cum e normal. Ca să iei decizii, trebuie să fii informat. În cazul excepționale, am cerut eu lămuriri pe anumite aspecte. Am o persoană desemnată să se ocupe de acestă poștă secretă, nu le-am citig de vreo săptămână. Dacă era ceva urgent, presupun că primeam un semnal. La finalul săptămânii parcurg de obicei toate informările, sunt și pe zona de război, eu am cerut foarte multe pe zona de fonduri europene. Cred foarte mult în cutuma de a împărți cutuma servicilor – un director să fie de la opoziție, altul de la putere.”, a detaliat Marcel Ciolacu.

„Nu sunt membru al Securității”

Întrebat dacă înainte de a fi persoană publică a avut vreo relație cu serviciile, Marcel Ciolacu a răspuns: „Nu sunt membru al Securității.”

„Am 56 de ani, nu am fost membru de partid în PCR, erau reguli clare privind familia, tata fiind ofițer. Nu am avut, în schimb am avut un frate mai rebel, cu păr lung și desene pe pereți și într-o zi a stat la șpriț cu colegii și au făcut planul să fugă în Iugoslavia. Și am avut percheziții de la Securitate în casă, nu m-aș întoarce la acele vremuri. Nu sunt mebru al Securității, nu am mers la instruiri, nu am o relație, sub nicio formă nu cer sfaturi politice servicilor de inteligență.”, a precizat Marcel Ciolacu.

Despre Iohannis: „E mai sensibil”

Marcel Ciolacu a vorbit și despre legea care a adus tensiuni în coaliția de guvernare. Reamintim că PSD a anunțat că nu va vota amendamentul ce i-ar permite președintelui Klaus Iohannis să candideze la alegerile parlamentare. Premierul a comentat ultimele declarații ale președintelui Klaus Iohannis.

„Înclin să îi dau dreptate domnului Iohannis. Este inadmisibil să avem o lege pentru o singură persoană”, a spus acesta.

„Eu cred că trebuie să fim și bărbați politici și să recunoaștem și să ne asumăm. Îmi place să cred că aici fac diferența față de alți candidați. Eu nu am avut discuție cu dl președinte pe acestă lege. Ar fi o nedreptate o astfel de lege – și magistrații, prefecții, sunt în aceeași situație.”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Primul ministru a afirmat că „a învățat din greșelile lui Iohannis și ale lui Iliescu.”

În plus: „e mai sensibil dl președinte, eu nu m-am supărat când ieșea zicea PieSeDe. Nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor mele ca și președinte al României și v-o spun fără nicio reținere, chiar dacă îl supăr din nou”.

Marcel Ciolacu a precizat și că va desecretiza în mod „categoric” costurile deplasărilor prezidențiale, dacă ajunge președinte.