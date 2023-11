Mircea Geoană, despre candidatura la prezidențiale: ”Mă opreşte lumea pe stradă şi mă întreabă”

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, susține că urmează să ia o decizie cu privire la candidatura la alegerile prezidențiale.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, spune că va lua o decizie cu privire la candidatura la prezidențialele din 2024 abia după finalizarea mandatului său la NATO.

Practic, acest lucru ar însemna luna octombrie a anului 2024, adică în pragul alegerilor prezidențiale.

”Mă opreşte lumea pe stradă şi mă întreabă dacă o să candidez şi le spun sincer că nu ştiu, am o treabă de făcut. După ce termin acolo mai discutăm şi vedem ce facem”, a spus el. a declarat vineri Mircea Geoană, la Europa FM,

”Eu sunt un om care deja este vaccinat cu politica românească şi sunt un om mult mai circumspect faţă de ce înseamnă politică românească. Că am un interes imens faţă de România şi faţă de bătălia pentru viitorul României în ceea ce scriu în carte este altceva. (..) Am toată libertatea să-mi fac datoria profesionist până în ultima zi de mandat la NATO. Aşa este corect, aşa este moral, aşa este profesional. Nu fac niciun fel de derogare de la această regulă. După ce termin la NATO, ne mai întâlnim, mai discutăm”, a mai spus secretarul general adjunct al NATO.

Geoană a mai spus că atât el, cât și secretarul general Jens Stoltenberg au contract de 3 ani cu NATO, care a fost prelungit pe fondul războiului din Ucraina.

”Eu am o prelungire de un an şi de încă un an faţă de contractul iniţial, deci probabil că am făcut destul de bine dacă m-au rugat să mai stau. Şi, în mod normal, am contract până prin octombrie, când se fac cinci ani. Deci se poate termina mai repede, nimeni nu te ţine legat de glie. Dar contractul meu este până în octombrie”, a mai spus Mircea Geoană.