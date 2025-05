Marcel Ciolacu rupe Coaliția: „Tot azi îmi depun mandatul. Acordul coaliției nu a fost îndeplinit”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat înaintea ședinței Consiliului Politic Național al PSD că le va propune colegilor săi ieșirea de la guvernare. Prin urmare, până la finalul zilei, mandatul său ar putea fi pe masa președintelui interimar Ilie Bolojan.

Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat s-a reunit luni, 5 mai 2025, de la ora 17.00, în sistem hibrid, cu participare fizică și online, la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff nr. 10.

Ciolacu propune ieșirea PSD de la guvernare

Înainte de a intra la ședință, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că va propune ieșirea de la guvernare.

„Unul dintre cele doua obiective nu a fost dus la bun sfarsit (n. r. - cele două obiective din acordul coaliției). În consecință, acordul coaliției nu a fost îndeplinit, decât parțial. Azi, după ce am văzut votul românilor, am să propun ca partidul PSD să iasă din această coaliție. Dacă vor vota, normal că eu am să îmi depun demisia, tot azi, la președintele interimar”, a explicat Marcel Ciolacu.

Rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale

Reamintim că, după numărarea tuturor voturilor exprimate, clasamentul primului tur al alegerilor prezidențiale este următorul:

- George Simion - 40,96 %

- Nicușor Dan - 20,99%

- Crin Antonescu 20,07 %

- Victor Ponta - 13,05%

- Elena Lasconi - 2,68 %

În diaspora, Simion conduce cu 60,99 % din voturi, urmat la mare distanță de Nicușor Dan cu 25,45 %. Pe locul 3 este Antonescu (6,74 %).