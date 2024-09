Marcel Ciolacu, la Galați pentru a evalua situația cauzată de inundații: „Prioritatea este salvarea de vieți omenești”

Premierul Marcel Ciolacu și-a anulat programul politic și guvernamental pe care îl avea în Botoșani și se va deplasa în județul Galați pentru a evalua situația cauzată de inundații.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă că prioritatea, în această perioadă, este de a salva vieţi omeneşti în zonele puternic afectate de inundaţii din judeţele Galaţi şi Vaslui, el anunţând, totodată, că vor fi amplasate şi două tabere provizorii pentru sinistraţi.

Premierul Ciolacu, însoţit de ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, ministrul Mediului, Mircea Fechet, şi de şeful DSU, Raed Arafat, s-a deplasat sâmbătă după-amiază în localitatea gălăţeană Slobozia Conachi pentru a evalua la faţa locului efectele inundaţiilor puternice din ultimele 24 de ore.

Şeful Executivului a stat de vorbă cu localnicii din Slobozia Conachi, cu reprezentanţii forţelor de intervenţie aflaţi la faţa locului şi a vizitat mai multe locuinţe afectate de viituri.

„Aş dori să transmit condoleanţe celor patru familii pentru cele patru pierderi de vieţi omeneşti. De la primele ore ale dimineţii am avut o comunicare şi cu domnul ministru de Interne şi cu domnul Raed Arafat. Astăzi am comunicat cu fiecare primar din cele cinci localităţi, rămânând să ne deplasăm în toată zona. Am făcut o celulă de criză rapidă la Consiliul Judeţean Galaţi. (...) Prioritatea, cum este şi normal, este salvarea de vieţi omeneşti. În acest moment, avem toată logistica necesară pentru a interveni rapid. Am venit şi cu elicopterele de la Situaţii de Urgenţă, Ministerul Apărării este pregătit pentru orice intervenţie, în zonele sinistrate. Unde nu se poate ajunge, Ministerul Apărării se implică direct”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ca măsuri suplimentare, premierul a anunţat că se află în atenţia Comitetului interministerial pentru Situaţii de Urgenţă acordarea de ajutoare pentru populaţia afectată.

„În acest moment am hotărât dislocare şi este în votul interministerial tot ce înseamnă pături, alimente, containere de dormit pentru casele distruse. Domnul ministru de Interne cu domnul Raed Arafat au venit şi cu Jandarmeria vor amplasa două tabere apropiate zonelor sinistrate. Domnul primar deja s-a gospodărit cu locuri în şcoală”, a declarat Ciolacu.