Lasconi răspunde criticilor, după ce a mâncat panseluţele dintr-o supă: „Nu pot să înghit crinii şi trandafirii”

Elena Lasconi, candidata USR pentru alegerile prezidenţiale din luna mai, a răspuns unui val de critici primite după ce a postat pe TikTok un material video în care, odată cu supa, mănâncă şi panseluţele de decor din aceasta.

După ce a primit mai multe critici în legătură cu acest material filmat în timpul unei vizite la Bacău, în cadrul unei emisiuni televizate, duminică seara, liderul USR Elena Lasconi a ţinut să le răspundă celor care au comentat negativ, întrebând-o inclusiv dacă mănâncă gratis prin ţară.

„Nu prea pot să înghit crinii şi trandafrii, dar cu panseluţele în supa-cremă de legume, mă descurc. Nu am avut linişte. Am fost după un eveniment. Am vrut să mănânc şi eu în tihnă o supă-cremă cu crutoane care arăta foarte bine. Şi pentru că arăta foarte bine, colegul meu care mă filmează mi-a spus să facem un TikTok. Până mi-am pus eu chilli pentru că mie îmi place foarte iute, un pic de ulei de măsline, am acoperit toată farfuria aia, nu se mai vedea exact cum a fost ea prezentată”, a declarat Elena Lasconi, duminică seară, la un post TV.

De asemenea, pe contul său de TikTok a ţinut să puncteze că îşi plăteşte de fiecare dacă masă şi nu mănâncă gratis prin ţară.

„Câteodată mai mănânc şi eu pe la fast-food, dar acum sunt cu postul şi am mâncat cam prost în ultima perioadă, mai ales când sunt pe drumuri, dar, de exemplu, supa aia a fost, cum aş spune eu, prezidenţială. A fost foarte gustoasă”, a mai spus în cadrul emisiunii Elena Lasconi.

Ce au comentat românii

Printre comentariile în care mulţi o asigură că o vor vota la alegeriel prezidenţiale şi o încurajează, sunt şi unele în care utilizatorii nu prea apreciază acest gen de campanie electorală.

„Panseluțele nu merg la crema aceea”, este unul dintre comentarii.

„Bravo, noi asta vrem de la un președinte, să mănânce panseluțe”, o dojeneşte un utilizator de TikTok.

„Toţi candidaţii fac campanie la masă? E o modă?”, scrie altcineva.

„Mă încadrez şi eu să candidez pentru preşedinţie: ştiu să mănânc ca această primăriţă sau ca Nicuşor, care mănâncă şaorma. Multe cunoştinţe despre politicpă nu am...”, spune o urmăritoare.

„Nu mai zic nimic, că îmi iau iar notificare de la TikTok. Nu vreau să-mi închidă contul”, scrie altcineva.