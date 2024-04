Iulian Dumitrescu, acuzat de luare de mită, şi-a depus candidatura pentru un nou mandat la șefia CJ Prahova

Preşedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, care are în prezent interdicţia de a-și exercita funcţia de preşedinte al CJPrahova, şi-a depus candidatură pentru un nou mandat. Dumitrescu este sub control judiciar și cercetat pentru fapte de corupție, fiind acuzat de DNA că a luat mită.

„Preşedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a depus astăzi, 24 aprilie a.c., semnăturile şi dosarul de candidatură pentru un al doilea mandat în fruntea Consiliului Judeţean. Decizia a fost luată în urma discuţiilor cu primarii şi ceilalţi aleşi locali care i-au solicitat lui Dumitrescu să existe continuitate la nivelul administraţiei judeţene în contextul proiectelor de peste trei miliarde de euro din fonduri europene pe care CJ Prahova a reuşit să-i atragă în mandatul acestuia”, a transmis PNL Prahova într-un comunicat de presă.

La rândul său, Iulian Dumitrescu a transmis că „nu a fost o decizie simplă”.

„Din respect pentru prahoveni şi pentru aleşii locali, am hotărât să candidez pentru un nou mandat şi să ofer continuitate la nivelul Consiliului Judeţean. Împreună cu aceşti oameni – primari, viceprimari, consilieri locali şi judeţeni –, am reușit să facem în 3 ani în Prahova ce nu s-a făcut în 30 de ani înainte. Avem contracte pe fonduri europene de peste trei miliarde de euro. Am început proiecte de infrastructură extrem de necesare: centurile de la Comarnic, Azuga – Buşteni, Mizil, Păuleşti, Câmpina. Am modernizat Spitalul Judeţean şi avem astăzi cel mai modern bloc operator din România. Am început lucrări de extindere a reţelei de canalizare şi alimentare cu apă în 42 de localități ale județului Prahova, în valoare de aproape un aproape un miliard de euro. Am reuşit să construim reţeaua de gaze în localităţile de pe Valea Slănicului și urmează racordul la magistrala de gaze. Dotăm școlile din 59 de localități cu echipamente digitale de ultimă generație, mobilier, materiale didactice și echipamente de specialitate. Sunt lucruri concrete, punctuale şi măsurabile. Nu sunt vorbe, nu sunt promisiuni, ci realităţi care dau măsura lucrurilor pe care le-am făcut pentru Prahova în calitate de președinte al Consiliului Județean”, a transmis Iulian Dumitrescu.

Potrivit sursei citate, „preşedintele PNL Prahova consideră că este foarte important ca traiectoria pozitivă din acest moment să continue şi ca judeţul să nu cadă din nou în mâna clanului Cosma care a impus o marionetă drept candidat în speranţa de a transforma din nou Prahova în propria feudă”.

În legătură cu dosarul penal care îl vizează, Iulian Dumitrescu susţine că este nevinovat.

„Aam încredere în Justiție, știu că adevărul va ieşi la iveală şi că se va face dreptate. Vreau să le mulțumesc prahovenilor că mi-au fost alături în acest mandat, chiar și în vremurile dificile. Îi aștept la vot în 9 iunie. Încă o dată, vă mulțumesc și continuăm împreună să ducem Prahova Pe Primul Loc”, a mai transmis Dumitrescu.