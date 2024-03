În ce condiții de detenție va executa Cătălin Cherecheș pedeapsa de cinci ani

Cătălin Cherecheş va fi încarcerat, după ce va ajunge în România, la Penitenciarul Rahova, pentru o perioadă de carantină şi observare de 21 de zile, potrivit ministrei Justiției, Alina Gorghiu, care a anunțat și condițiile de detenție din penitenciarul în care fostul edil va executa pedeapsa.

”Vestea bună a zilei de astăzi se confirmă. Este cea conform căreia fugarul Cătălin Cherecheş va ajunge foarte curând în România, pentru a executa pedeapsa de 5 ani de zile pentru infracţiuni de corupţie, mai exact infracţiunea de luare de mită”, a anunţat ministra Justiţiei, Alina Gorghiu, mulțumind autorităților române și germane pentru colaborarea privitoare la dosarul lui Cherecheș.

„E o colaborare care în 2022 s-a soldat cu aducerea în țară 221 de persoane din Germania în vederea executării pedepsei cu închisoarea, iar în anul 2023 am reușit să aducem în țară, din Germania, 183 de persoane. În acest an, din care s-a scurs foarte puțin timp, 2024, din Germania, am adus în România pentru a-și executa pedeapsa deja 46 de persoane”, a menționat Gorghiu.

Ministra Justiției a subliniat că Cherecheș va fi adus astăzi în România pe cale terestră, escortat de poliţiştii din Germania, iar la graniţă va fi preluat de poliţia română, traseul concret rămânând secret.

Gorghiu a spus că Cherecheş își va executa pedeapsa într-un penitenciar cu regim închis.

„Acesta îşi va executa, la momentul în care va ajunge în România, pedeapsa într-un penitenciar cu regim închis. Pentru a pune în aplicare mandatul European de arestare și pentru a ajunge la acest moment în care fugarul Cherecheș să fie predat autorităților române, Ministerul Justiției prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor a oferit autorităţilor din Germania un set de garanţii cu privire la condiţiile din penitenciare. Acest demers la care noi ne-am angajat vă asigur că va fi executat cu bună credință”, a susținut ministra Justiției, adăugând că în ce privește condițiile de detenție, acestea au fost apreciate pozitiv de instanțele din Germania, hotărând astfel asupra predării fugarului român.

Încarcerat la Rahova, pentru o perioadă de carantină

Potrivit ministrei Justiției, Cherecheș va fi încarcerat inițial la Penitenciarul Rahova, pentru o perioadă de carantină şi observare de 21 de zile.

„Cu privire la încarcerarea sa, va fi încarcerat, conform angajamentelor şi conform procedurilor, la Penitenciarul Rahova, pentru o perioadă de carantină şi observare de 21 de zile. Secţia în care va fi încarcerat pentru această perioadă este secția E2, este destinată persoanelor condamnate, majore, de sex masculin. Majoritatea persoanelor care sunt extrădate în România, inclusiv cele din Germania, pentru care s-a acordat din partea statului setul de garanții au efectuat această perioada de carantină și observare în penitenciarul de la Rahova, deci nu este niciun element de noutate în această privință”, a subliniat Gorghiu.

Transferat într-un alt penitenciar

Alina Gorghiu a afirmat că penitenciarul în care își va executa Cherecheș pedeapsa nu poate fi comunicată public, menționând că potrivit legii, acesta trebuie să fie „în proximitatea domiciliului persoane condamnate”.

”După perioada de carantină, persoana va fi transferată într-un alt penitenciar în care îşi va executa pedeapsa. La acest moment, penitenciarul în care va executa pedeapsa nu este o informare publică, însă regula vă pot comunica, este aceea că pedeapsa se execută înt-un penetenciar care se află în proximitatea domiciliului persoane condamnate”, a precizat Gorghiu.

Ministra Justiției a menționat care vor fi condițiile din penitenciarul Rahova, unde Cherecheș va fi închis în perioada de carantină.

”La Rahova, fugarul Cătălin Cherecheş, conform garanțiilor comunicate de ANP, va fi cazat cu maxim încă două persoane, într-o camera de aproximativ 19 mp, care include şi mobilierul şi patul, fără spaţiul destinat grupului sanitar. Vorbim despre un penitenciar unde foarte recent au fost inaugurate încă 243 de locuri noi de cazare”, a spus Gorghiu, subliniind că nu se va pune problema de condiţii precare de cazare.

Condițiile de detenție în care va executa pedeapsa de cinci ani

Gorghiu a explicat și în ce condiții de detenție își va ispăși pedeapsa fostul primar.

„Camerele de de detenție îi vor asigura condamnatului pat individual, aşa cum se întâmplă pentru fiecare deţinut, sunt dotate aceste camere cu mobilier, instalaţii de încălzire, cu utilităţi igienico-sanitare, cu acces permanent la apă potabilă şi apă caldă. Va beneficia ca orice alt deținut de întreaga infrastructură a penitenciarului, alimentaţie diversificată, acces la un punct comercial din incinta unităţii, acces la publicaţii, acces la asistenţă medicală. Îi vom asigura lui Cătălin Cherecheş, ca oricărui alt deținut, toate drepturile care sunt recunoscute de lege, pentru că toţi sunt egali în faţa legii”, a menționat ministra Justiției.

Alina Gorghiu a mai spus că așteaptă soluția CCR cu privire la legea prin care fugarii să fie pedepsiți și pentru evadare, propunere a Ministerului Justiției votată de Parlament, prin care la pedeapsa inițială să se adauge și cea pentru evadare, cuprinsă între 6 luni și 3 ani.

Condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită

Fostul edil Cătălin Cherecheș a fugit din țară la sfârșitul lunii noiembrie 2023, în ziua când Curtea de Apel din Cluj l-a condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită. După câteva zile, el a fost prins în Germania în Gara din Augsburg și de atunci se află în arest.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Cluj l-au trimis în judecată pe fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, în septembrie 2016, pentru luare de mită în formă continuată. În acelaşi dosar au fost deferiți justiției Marco Wermelinger, Doru Adrian Mihai şi Sorinel Mihai, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, pentru dare de mită, și Nicolae Dan Trifa, pentru complicitate la dare de mită.

Procurorii anticorupţie susţin că, în cursul anului 2013, Cătălin Cherecheş, în calitate de primar al municipiului Baia Mare, a pretins, a acceptat şi a primit de la oamenii de afaceri menţionaţi mai sus diverse sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu. DNA mai susţine că, în perioada ianuarie 2011 – iunie 2013, Cătălin Cherecheş, în calitate de deputat, până la data de 30 mai 2011, şi, ulterior, primar de Baia Mare, a făcut, în cadrul unei societăţi comerciale, ca administrator de fapt/împuternicit al administratorului de drept, mai multe operaţiuni financiare, precum acte de comerţ, incompatibile cu funcţiile pe care le deţinea: a negociat şi încheiat contracte, a emis facturi, etc.

Mai mult, în cursul anului 2012, în contextul campaniei electorale pentru alegerile locale, Cătălin Cherecheş ar fi oferit unei persoane, preşedinte al filialei judeţene a unui partid politic, sumele de 17.000 euro şi 5.000 lei în scopul determinării simpatizanţilor acelei formaţiuni politice să îl voteze ca primar al municipiului Baia Mare.