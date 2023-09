Haos politic în teritoriu. Primarii trec de la un partid la altul în interiorul Coaliției

Cu un an înainte de alegerile locale, partidele Coaliției se confruntă cu febra trecerii primarilor de la o formațiune la alta, fiind inclusiv cazul municipiului Târgu-Jiu, unde după șapte ani cu edil liberal, putere revine la social-democrați.

Marcel Romanescu, primar liberal al municipiului Târgu-Jiu, a anunțat marți noapte că a decis să treacă la PSD, partid din partea căruia va candida la alegerile din 2024. „Timp de 7 ani nu am știut ce înseamnă sprijin din partea conducerii județene! Piedici au fost nenumărate, venite chiar de la cei care ar fi trebuit să mă susțină. Poate și pentru că nu am fost adeptul intereselor de grup, ci doar al interesului cetățenilor. De ce PSD? Pentru că, atunci când am cerut sprijin în realizarea unui proiect, s-au implicat necondiționat, arătând o deschidere în acest sens”, și-a motivat Romanescu alegerea.

Romanescu a ajuns primar al municipiului Târgu-Jiu după parțialele din 2017, punând capăt celor 16 ani în care orașul fusese condus de Florin Cârciumaru. Era prima mare victorie liberală în perioada când șef al PNL era Orban. Însă acum, edilul din Gorj, care a avut o relație proastă și cu Florin Cîțu, dar și cu actuala conducere, a întors armele.

Și PSD Gorj s-a lăudat cu noua achiziție politică pe pagina sa de Facebook: „Singurul primar PNL de municipiu din Oltenia, candidatul PSD la Primăria Municipiului Târgu Jiu!”.

Liberalii au luat patru primari PSD

Anterior anunțului făcut de Romanescu, președintele PNL Gorj, senatorul Ion Iordache, a prezentat printr-un video pe Facebook aducerea în partidul liberal a patru primari ai PSD, care vor candida la localele din 2024 pe listele partidului său. În filmuleț, Iordache le transmitea că îi aștepta de mult „acasă” pe cei recent „transferați”.

Răspunsul plecării a patru primari ai PSD la colegii de Coaliție a fost anunțarea atragerii în rândul mișcării social-democrate a șase edili care anterior nu erau în PSD. Mai mult, cei șase vor candida la alegerile locale din 2024 pe listele PSD. Potrivit unui comunicat al Biroului de presă al PSD Gorj, este vorba de patru primari Pro România, un edil de la PMP, dar și unul de la PNL.

„În PSD, cuvântul are valoare, iar atunci când am discutat cu domnii primari din localitățile în care am desemnat candidații, că vor fi susținuți la următoarele alegeri locale, așa a rămas. Suntem în perioada de organizare și avem nevoie de oameni onești în echipă, implicați și preocupați să câștige toate tururile de alegeri de anul viitor. Le-am transmis foarte clar colegilor mei primari că dacă se gândesc să facă pasul spre alte formațiuni politice, să ia o decizie repede, pentru a nu încurca partidul în organizare. Indiferent de ce decizie vor lua unii dintre ei, îi asigur pe toți colegii mei că PSD are resursa umană și forța de a se organiza foarte bine, în timp scurt”, a afirmat Mihai Weber, președintele PSD Gorj, potrivit comunicatului de presă.

Într-un mesaj dat miercuri de PSD Gorj pe Facebook, formațiunea lasă de înțeles că e pe cale să îi întoarcă și pe unii din edilii care cu o zi în urmă anunțau că merg alături de PNL la alegerile din 2024. „În ceea ce privește situația celor patru primari PSD, anunțați de PNL că li s-au alăturat, aceștia au mai rămas trei, Luca și Matei”, a fost precizarea ironică a PSD Gorj.

AUR rămâne fără primarul din Vrancea

Primarul comunei Pufeşti, Nicolae Damian, singurul primar al AUR în Vrancea, şi-a declarat, luni, intenţia de a candida la alegerile din 2024 pe listele Partidului Social Democrat (PSD) Vrancea, având în acest sens şi susţinerea conducerii social-democrate. „Mandatul de primar a fost obţinut la Pufeşti de către Nicolae Damian, nu de către AUR. Înainte de alegeri, mă voi înscrie în PSD, dar sunt susţinut de PSD şi, deşi fără acte, sunt în PSD. Comunitatea merge în continuare pe social-democraţie, pentru că şi în consiliul local majoritatea o dă PSD. Din sondajele făcute, comunitatea merge pe omul Nicolae Damian. (...) AUR mi-a retras sprijinul politic, pe care de fapt nu l-am avut niciodată. Nu mă regăsesc în acest partid”, a afirmat Damian, citat de Agerpres.

Situația din prezent este fără precedent, în condițiile în care toate partidele parlamentare și-au arătat disponibilitatea pentru a accepta traseiștii politici, pentru a se întări în vederea celor patru rânduri de alegeri din 2024. Mai precis, nu doar PNL și PSD au ușile deschise, ci și USR și AUR.

Alegerile locale ar trebui să aibă loc la final de luna septembrie sau la început de octombrie. Și în prezent sunt peste 60 de localități fără edil, însă Guvernul nu mai poate organiza parțiale, pentru că nu se mai încadrează în termenul legal de organizare a parțialelor cel târziu cu un an înainte de expirarea mandatelor celor aflați în funcție.