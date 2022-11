Singurul primar USR din Teleorman trece la PNL

PNL Teleorman a uitat de așa-zisele criterii de integritate promovate în anii trecuți și a luat în echipa lor singurul primar al USR din județ.

„PNL Teleorman a uitat de așa-zisele criterii de integritate promovate în anii trecuți și a luat în echipa lor singurul primar al USR din județ. PNL Teleorman și-a mărit echipa cu un nou primar, în persoana lui Marius Stanciu, tânărul care a câștigat primăria Drăgănești de Vede în toamna anului 2020. Marius a fost singurul primar USR-PLUS din județul nostru, iar lupta nu a fost deloc ușoară, având în vedere cei 28 de ani de mandat ai contracandidatului”, se arată într-un mesaj al liderului PNL Teleorman, Eugen Pîrvulescu.

„De astăzi, Partidul Național Liberal are în Teleorman 49 de primari, mai mult decât PSD, și nu ne vom opri aici! Personal, am știut încă dinainte de ultimele alegerile locale faptul că primăria Drăganesti de Vede va fi câștigată de acest tânăr ambițios, iar după ce s-a concretizat, am început colaborarea în marea echipă liberală. În cei doi ani de mandat, primarul Marius Stanciu a schimbat fața comunei, iar proiectele pentru oameni vor continua”, a mai precizat președintele liberalilor

Pîrvilescu a promis că îl va sprijini pe Stanciu în proiectele sale. „Îl asigur pe tânărul nostru edil de toată susținerea mea și a echipei PNL Teleorman pentru a duce la bun sfârșit ceea ce a promis comunității care i-a acordat votul de încredere. Bun venit, tinere! Locul tău este alături de liberalii teleormaneni. Succes în activitate! Împreună vom face diferența și în 2024!”, a completat Pîrvulescu.

Racolarea de primari

În 2020, la nivel central PNL a condamnat traseismul politic, în ciuda faptului că teritoriu mai mulți lideri localu s-au întărit prin aducerea de edili din alte partide, care aveau prima șansă în alegeri. Un astfel de caz a fost la Iași, un PNL l-a adus pe fostul PSD-ist Mihai Chirica.

Și în prezent sunt tensiuni între cele două mari partide, PSD și PNL, pe tema primarilor, mai ales social-democrații fiind orientați spre aducerea înapoi a unora dintre edilii care au plecat în 2020, constrânși de liberalii aflați la putere, dacă vor să aibă acces la proiecte.

Iar deputata Cristina Trăila a fost cea care a spus că și PNL e gata să ia de la PSD, dar deocamdată respectă înțelegerile din Coaliție.

„E un exemplu la Teleorman, în care noi am căzut de acord într-o primă fază să fim cooperanţi şi există cinci astfel de primari PSD care intenţionează să vină la PNL, sperăm să fie constructivi cei din coaliţie”, a spus Cristina Trăilă. Ea a precizat că liberalii „deocamdată au respectat înțelegerea din coaliţie”.

Testul Anghel Saligny

Un prim test privind primarii va fi modul cum vor aștepta banii pentru Programul Național de Investiții Anghel Saligny, în condițiile în care principalii decidenți ai acestuia sunt ministrul Cseke Attila (UDMR) și secretarul de stat Marcel Stoica (PSD). La primele plăți făcute, aleșii PSD au fost avantajați în mod clar.

De asemenea, Guvernul Ciucă a decis să amâne cu încă un an a intrării în plată a pensiilor speciale pentru aleșii locali.