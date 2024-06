George Simion, la Parchet: Sunt alături de colegii mei. Ce spun procurorii

Liderul AUR, George Simion, a fost, vineri, la Parchetul General, alături de alți membri ai formațiunii, în contextul scandalului privind falsificarea semnăturilor pentru candidatura la europarlamentare a lui Silvestru Șoșoacă. Liderul formațiunii a spus că vrea să ceară o audiență la procurorul general Alex Florența, și să facă un denunț cu privire la anumite semnături. Potrivit procurorilor, Simion nu a fost citat.

„Având în vedere afirmațiile făcute în spațiul public de către liderul unei formațiuni politice referitoare la citarea acestuia, în cursul zilei de astăzi, 7 iunie 2024, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), precum și solicitările mass-media referitoare la acest aspect, Biroul de informare și relații publice este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

În cauza penală care face obiectul comunicatului de presă din data de 5 iunie 2024, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală nu a dispus citarea persoanei în cauză”, au precizat procurorii.

George Simion a transmis, vineri, pe pagina sa de Facebook, un videoclip în cadrul căruia susține că s-a prezentat la Parchetul General, acuzând abuzuri în contextul scandalului privind falsificarea semnăturilor pentru candidatura la europarlamentare a lui Silvestru Șoșoacă.

”Asemenea abuz ca cel comis împotriva AUR, trei dosare penale inventate în ultimele trei zile de campanie, câte or mai fi (...) Sunt alături de colegii mei, cărora miercuri dimineață li s-au luat telefoane, li s-au luat laptopuri și li s-au încălcat drepturile elementare de către un procuror pus de către PNL și prietenul cel mai bun al lui Eduard Hellvig”, a spus George Simion.

Întrebat de jurnaliști dacă liderii AUR au fost citați, Simion a precizat : „nu am fost citați”. „Nu, și vreau să împiedic momentul când voi fi ridicat de pe stradă pentru că suntem dispuși să cooperăm cu orice organ de anchetă serios. Dar acest procuror nu pare să fie serios (...) Eu am venit împreună cu colegii mei care au rămas fără telefoane, fără laptopuri cu trei zile înainte de alegeri spunând că e o urgență. Percheziția informatică în cazul lor nu s-a făcut nici acum”, a adăugat Simion.

Liderul AUR a afirmat că cere „o audiență la procurorul șef, la domnul (Alex n.r.) Florența”. „ Cer ca procurorul de caz dacă consideră că trebuie să fiu audiat și miercuri m-a prezentat ca fiind un infractor, cer să mă audieze și vreau să fac un denunț cu privire la anumite semnături. De la PNL, am niște comune, de la PSD, de la USR, de la REPER, de la AUR, pe motiv că din cunoștințele mele sunt semnături false, trebuie să se aplice legea în cazul tuturor partidelor. Eu poate am greșit că am fost sincer dar disperarea e maximă aici la procuratură”, a adăugat George Simion.

Întrebat dacă l-a ajutat pe Silvestru Șoșoacă să adune semnături, George Simion a răspuns: „Să adune, da, să falsifice, nu.” „Am ajutat mai mulți candidați independenți și mai multe partide. Am îndemnat lumea să voteze ca să poată candida oricine. Nu am încurajat niciodată la falsificări de acte sau de semnături”, a adăugat liderul AUR.

Întrebat de ce AUR l-a ajutat pe Silvestru Șoșoacă, Simion a spus: „V-am spus, mai multe partide, mai mulți candidați independenți, pentru că acest număr de semnături este enorm de mare, am spus asta public, în schimb procurorul de caz le-a prezentat colegeilor mei o înregistrare dintr-un interviu public. Dacă vor să ne pună cătușele să ni le pună dar să ne dea telefoanele”, a mai spus liderul AUR.

George Simion, în vizorul procurorilor

George Simion a intrat miercuri în viziorul procurorilor de la Parchetul General, au declarat surse judiciare pentru Adevărul. Mai exact, sunt suspiciuni potrivit cărora liderul AUR ar fi instigat la falsificarea semnăturilor pentru candidatura la europarlamentare a lui Silvestru Șoșoacă, soțului senatoarei Diana Șoșoacă.

"În luna aprilie 2024, liderul unei formațiuni parlamentare, deputat, i-a instigat, atât direct, cât și prin interpuși, pe mai mulți membri ai unei formațiunii politice și pe o serie de angajați ai Parlamentului României care desfășoară activități lucrative în cadrul formațiunii politice respective, să procedeze la falsificarea câtorva mii de liste de susținători necesare depunerii de către un candidat independent a candidaturii pentru alegerile pentru Parlamentul European din data de 9 iunie 2024", spun procurorii de la Parchetul General, într-un comunicat de presă.

Potrivit surselor Adevarul, deputatul despre care se vorbește în comunicat este George Simion, iar candidatul independent de la europarlamentare este Silvestru Şoşoacă, soțul senatoarei Diana Şoşoacă.

De altfel, în cursul zilei de 5 iunie 2024, canditatul independent la europarlamentare, Silvestru Șoșoacă, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în vederea anchetării infracțiunilor de uz de fals și fals în declarații.

Liderul AUR, George Simion, a spus în cadrul unui interviu, referitor la procesul electoral premergător europarlamentarelor,că partidele nu ar avea cum sa strângă în mod real semnăturile necesare pentru participarea la alegeri.

Întrebat dacă crede că e posibil să strângi în mod cinstit 100.000 de semnături pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie, Simion a răspun: „Nu. Am depus 100 de mii de semnături pentru independenți și 200 de mii pentru partide. Am depus inițiative repetate pentru modificarea procedurilor electorale, alegeri în două tururi de scrutin, reducerea sau tăierea totală a subvenției”, a adăugat Simion, după ce a fost întrebat de ce nu se face ceva pentru modificarea acestui aspect.

Liderul AUR a spus, totodată, că ceea fac formațiunile „este cu siguranță o fraudă”.

„Este cu siguranță o fraudă. Este o chestiune de bravadă. Unii își ascund hoția asta sub forma unor firme de promoteri. - Nu, că au strâns firmele de promoteri, ni le-au adus... Nu. Sunt false. Nu a strâns nici USR-ul, nici AUR-ul aceste semnături, care chiar au strâns în stradă. Nu au strâns nici independenții. Și este o prefăcătorie”, a spus Simion, după ce Valeriu Nicolae a afirmat că „dar e imposibil ca SOS să fi strâns semnăturile, deci asta e o fraudă pe care toți o știți că e acolo”.

„Noi am venit cu propuneri la modificarea spectrului electoral, din păcate nu suntem noi la putere. USR-ul a fost la putere, nu dau vina pe ei, nu e ținta mea USR-ul, nu vreau să dau în ei”, a adăugat George Simion.