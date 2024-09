Generali italieni, despre batalionul condus de Nicolae Ciucă în Irak: „Nu au făcut parte din efortul principal de luptă”

Doi generali italieni care au participat la luptele din Nassiriya (Irak), unde Nicolae Ciucă a condus batalionul „Scorpionii roșii”, susțin că militarii români nu au fost implicați direct în lupte, conform unei investigații Recorder.

Generalul Luigi Scollo, comandant de regiment, și generalul italian Gian Marco Chiarini, comandant al trupelor din Irak, au precizat că românii au activat doar în zona Suq al Shuyukh, în afara orașului Nassiriya. Investigația Recorder a fost făcută pe fondul faptului că Nicolae Ciucă a devenit cunoscut în spațiul public drept „singurul comandant român care a condus românii într-o bătălie reală, de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace".

Faptele s-ar fi petrecut în prima jumătate a anului 2004. România tocmai intrase în NATO și trimitea în Irak un contingent de peste 400 de militari din Batalionul de Infanterie „Neagoe Basarab”, cunoscuți și ca „Scorpionii roșii”. La comanda acestora se afla atunci locotenentul-colonel Nicolae Ciucă.

În primăvara lui 2004, la Nassiriya au avut loc mai multe ciocniri armate între trupele NATO și forțele insurgente irakiene. Aceste confruntări au fost consemnate de istoricii italieni sub denumirea generală de „Bătălia de la Nassiriya”. O primă luptă din această serie a avut loc între 6 și 8 aprilie 2004.

„Am vorbit cu colonelul Ciucă. Îmi amintesc foarte bine acest episode pentru că mi-a spus: «Avem o restricție națională, deci nu pot intra în Nassiriya»”, spune, pentru Recorder, generalul italian Gian Marco Chiarini, comandantul trupelor din Irak.

Armata română putea opera doar în segmentul lor de responsabilitate. „Formează un flanc defensiv la Suq al Shuyukh, astfel încât să interceptezi pe oricine vine dinspre Suq al Shuyukh, iar eu să pot trimite tot restul regimentului să acționeze în Nassiriya”, mai spunea generalul Gian Marco Chiarini că i-a transmis lui Nicolae Ciucă, în momentul în care a aflat că trupele românești nu pot intra în zonă.

Batalionul condus de Nicolae Ciucă a apărat partea dreaptă a flancului.

Ulterior, situația din zonă a escaladat, o nouă bătălie având loc între 14-16 mai 2004. Bătălia din centrul orașului a fost purtată de trupele italiene care au înregistrat mai multe victime. De asemenea, în aceste zile, românii au susținut că au fost și ei implicați într-o ambuscade din care au ieșit fără pierderi.

Generalii italieni au precizat că nu au cunoștință de vreo bătălie în care românii au fost implicați în mai în Nassiryia.

Concluziile generalilor, despre armata română: „Au făcut tot ce au putut”

„Pot spune că au participat la luptă ocupându-se, în aprilie, când au acoperit flancul trupelor mele, ceea ce au făcut. Și în luna mai, singurul lucru pe care îl pot spune e că polițișii militari români se luptau alături de carabinieri. Cam asta ar fi. Așa că, dintr-un anumit punct de vedere, ei au participat. Dar nu au făcut parte din efortul principal de luptă”, a fost concluzia generalului Luigi Scollo, comandant de regiment,

„Cred, așa cum am spus, că au făcut tot ce au putut și apreciez asta. Din păcate, oamenii mor și în lupte de proporții mai mici... În afară de faptul că au fost răniți oameni, la mine s-a înregistrat și un soldat ucis în acțiune”, a concluzionat și generalul Gian Marco Chiarini, în discuția cu Recorder.

În investigația făcută, Recorder a discutat și cu o parte dintre românii care au participat la misiunea din 2004 din Irak și au consultat arhivele celor mai importante ziare ale vremii.

Fost polițist militar, despre batalionul lui Ciucă: „Nu au intrat în Nassiriya”

Roberto Cremene, fost polițist militar în cadrul Batalionului 265, a participat direct, în mai 2004, la luptele din centrul orașului Nassiriya. Acesta a susținut că, într-un moment complicat, Nicolae Ciucă a refuzat să vină în sprijinul polițiștilor militari care se luptau în Nassiriya și care erau prinși într-o ambuscadă.

„Am primit misiunea de a merge în oraș, pentru a face o patrulă. Am fost prinși într-o ambuscadă. 24 de persoane am rămas blocate în Libeccio, în vechea bază. Sub comanda domnului maior, pe care îl aveam atunci de la București, am cerut sprijinul „Scorpionilor roșii” (n. red.: batalionul condus de Nicolae Ciucă), să vină să ne ajute să evacuăm zona. Domnul Ciucă, cu batalionul lui, a spus că nu poate să vină să ne scoată de acolo, să facă evacuare, până nu primește aprobare din România (…). N-au venit să ne ajute. Colegii noștri români n-au venit”, a spus Roberto Cremene.

În final, aceștia au fost evacuați cu ajutorul trupelor din Italia și Portugalia.

Fostul polițist militar spune despre batalionul condus de Nicolae Ciucă că nu a participat direct la luptele din Nassiriya. „Ei făceau o patrulă în afara orașului Nassiriya. Ei nu au intrat în Nassiriya. Poate în cele opt luni jumătate cât am stat în Nassiriya, dacă am auzit că au intrat de două ori doar în patrulă”, a precizat Roberto Cremene, conform sursei citate.