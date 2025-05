Gabriela Firea ia în calcul varianta candidaturii la Primăria Capitalei, dacă Nicușor Dan va fi ales președinte. „Așteptăm decizia românilor”

Europarlamentara Gabriela Firea, fostul edil al Capitalei în perioada 2016-2020, a declarat că ia în calcul să candideze la Primărie dacă Nicușor Dan va fi ales președinte.

Acesta a precizat pentru publicația Ancheta Zilei că ia în calcul varianta înscrierii într-o viitoare cursă electorală, în cazul în care actualul primar va ajunge la Cotroceni.

„Așteptăm cu toții cu mare interes rezultatul alegerilor și decizia românilor de pe 18 mai. Oricare ar fi rezultatul, el trebuie respectat de toată lumea. Dacă românii vor alege în sensul indicat de dumneavoastră, iar Primăria Capitalei va rămâne fără conducător, iau în calcul varianta înscrierii într-o viitoare cursă electorală”, a precizat Gabriela Firea.

Fostul primar al Capitalei susține că a obținut un rezultat „onorabil” la alegerile locale din 2024 și că va face acest pas din respect pentru bucureștenii care i-au dat atunci votul. Gabriela Firea a fost învinsă de Nicușor Dan la alegerile pentru Primăria București în 2020 și 2024.

„Voi face acest pas din respect pentru cei 22% dintre bucureșteni care au crezut în proiectele pe care eu și echipa social-democrată le-am propus, în ciuda minciunilor și manipulărilor din ultimii ani și a unei campanii de denigrare fără precedent la care am fost supusă. Am obținut un rezultat onorabil la alegerile locale de anul trecut, având în vedere cât de târziu am intrat în competiția electorală și câte obstacole au fost pe parcurs, inclusiv lipsa oricărei alianțe politice pentru PMB, așa cum s-a negociat pentru primăriile de sector”, a mai spus Firea, potrivit sursei citate.

Nicușor Dan a câştigat în iunie 2024 un nou mandat la Primăria Capitalei, obţinând 48,3% dintre voturi, în timp ce Gabriela Firea s-a clasat pe locul al doilea, obținând 22,34%.