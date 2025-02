Pe cine ar alege Nicușor Dan dintre Gabriela Firea și Gabriela Szabo. „E o mare campioană, dar pe partea managerială a încurcat foarte multe lucruri”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, întrebat pe cine ar alege dintre Gabriela Firea sau Gabriela Szabo, a răspuns că ar alege-o pe Firea.

Ulterior, întrebat de ce a ales pe fostul primar al Bucureștiului în detrimentul unei campioane olimpice, Nicușor Dan a răspuns: „Eu vorbesc de administraţie”, scrie News.ro.

Despre Gabriela Szabo, primarul a declarat că ar fi făcut „inclusiv nişte chestiuni de ordin penal” atunci când era director al CSM București.

„I-am făcut inclusiv o plângere la DNA. E o mare campioană, evident, dar pe partea managerială a încurcat foarte multe lucruri şi a făcut inclusiv nişte chestiuni de ordin penal, plătindu-se singură”, a conchis Nicuşor Dan.

La alegerile locale din 2016, Nicușor Dan a pierdut contra Gabrielei Firea, doar ca să o învingă două tururi la rând, la alegerile din 2020 și 2024.

După ce Gabriela Szabo și-a dat demisia pe 4 februarie din funcţia de director general al Clubului Sportiv Municipal Bucureşti, Nicușor Dan a declarat că îl bucură această decizie.

„Dar demisia mă bucură, să ştiţi. Am apreciat-o ca sportiv, da, a fost o sportivă extraordinară pentru România, ca manager încă e plângerea formulată la DNA acum doi ani, de mine ", a continuat Nicuşor Dan declarația făcută marţi, la Parlament.

Fosta campioană și-a anunțat demisia pe motiv că nu poate lucra cu Nicușor Dan.

„După cum se știe, după 2 ani în care am luptat să apăr adevărul și propria-mi onoare, instanța a confirmat că acuzațiile și măsurile abuzive la care am fost supusă de primarul general nu au avut la bază fundament și nici respect pentru lege. Și, ca urmare, am fost repusă în funcție începând cu data de 1 februarie 2025.

Cu toate acestea, nu pot rămâne într-un mediu în care, pe lângă tăierile de buget și deciziile greu de acceptat privind sprijinul acordat sportivilor, primarul disonor N.D. impune politici care subminează valori fundamentale ale integrității și echității. În ceea ce mă privește, incertitudinea și lipsa de încredere nu pot constitui temelie bună pentru a putea duce mai departe o echipă unită și performantă”, a scris Gabriela Szabo pe Facebook,