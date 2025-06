Prioritatea României, în viziunea lui Iliescu: „Țara funcționează încă după modelul administrativ complet depășit din anii 1960”

Ion Iliescu revine în atenția publicului într-un nou episod al podcastului Avangarda, moderat de Ionuț Vulpescu – fost ministru al Culturii și fost consilier prezidențial. Dialogul face parte dintr-o serie exclusivă de interviuri purtate în ultimii ani, înainte de recenta sa spitalizare.

În cadrul conversațiilor, Ion Iliescu a abordat și subiectul alegerilor recente. Iliescu a declarat că l-a felicitat pe Nicușor Dan „din respect pentru votul popular”, subliniind că „eleganța și maturitatea democratică presupun gesturi de acest fel, indiferent de simpatiile politice”.

De ce l-a felicitat fostul președinte pe Nicușor Dan

Ionuț Vulpescu: După alegeri, l-ați felicitat pe Nicușor Dan. De ce ați făcut-o?

„De ce nu aș fi făcut-o? Cred că într-o țară occidentală, educată, nimeni nu întreabă pe nimeni de ce feliciți un individ care câștigă alegerile, indiferent că îți place de el sau nu. Recunosc, m-aș fi bucurat să fi câștigat un candidat PSD și să fi felicitat un al doilea președinte de stânga al României, dat de PSD. Aș fi făcut-o cu tot sufletul. Dar revenind, trebuie să existe o eleganță între ocupanții fotoliului de la Cotroceni”, a spus Iliescu.

Fostul șef de stat a abordat și subiectul instituției fostului Președinte, pledând pentru valorificarea experienței acestora în sprijinul actualilor lideri.

Iliescu: „Instituția fostului Președinte ar trebui folosită și recunoscută”

„Am mai spus-o și cu alte ocazii, instituția fostului Președinte ar trebui folosită și recunoscută. În alte state există, dialogul dintre foștii Președinți și actualul Președinte nu e o chestiune de cutumă formală, ci un sprijin real, în care contactele, flerul și experiența celor care au reprezentat România sunt puse în slujba unei cooperări pentru cel mai mare bine, pentru cel mai mare număr de oameni. Un fost Președinte e întotdeauna un consilier mai bun decât poate fi un individ care a făcut PR la o agenție toată viața lui, sau care nu a depășit gradul de comunicare politică mai departe de un partid din alianță sau opoziție”, a spus Iliescu, criticând tendințele de superficialitate în administrația modernă.

Iliescu: „Diviziune, superficialitate și mimetism occidental”

Fostul președinte a făcut și o radiografie a climatului politic actual, pe care îl consideră dominat de diviziune, superficialitate și mimetism occidental fără substanță.

„O societate care vrea noul lucrând cu oameni vechi. (...) România funcționează încă după principiul, după modelul administrativ complet depășit din anii 1960. A înghețat în această organizare și în această mentalitate”, a avertizat el.

Prioritatea pentru România, în viziunea fostului președinte

Iliescu a identificat ca prioritate absolută pentru România reforma administrativă:

„Cred că prioritatea absolută pentru România este reorganizarea administrativă. (...) Numai dacă administrația se schimbă la față, birocrația devine raționalitate practică, instituțiile se umanizează, lumea va fi mai puțin impersonală, și mai autentică. Acum suntem în Uniunea Europeană. Deci, reforma statului și reorganizarea administrativ-teritorială, pe baze europene, cu posibilitate mare de dezvoltare și atragere de fonduri europene.”

Ion Iliescu a reafirmat convingerea că democrația trebuie să fie un exercițiu constant de echilibru, dialog și raționalitate. El a făcut apel la depășirea urii și a conflictului politic permanent:

„Orice Președinte ales e cel care are cel mai mare vot de încredere al unei Românii care a ales să se exprime. Toți cei care am fost Președinți de stat am fost asta: oamenii cu cea mai mare cotă de încredere investită de popor.”