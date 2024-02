Dominic Fritz, despre primărița USR trecută la PSD: „Am renunțat la sume care îi reveneau Timișoarei și le-am reorientat către Foeni”

Dominic Fritz, primar al Timișoarei și președinte al USR Timiș, se declară dezamăgit de trecerea primăriței din Foeni, Saveta Moldovan, și a viceprimarului din Jamu Mare, Lucian Ababei, de la USR la PSD.

În conferința de presă în care și-a prezentat ultimele achiziții de la alte partide, președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, i-a prezentat și pe primărița din Foeni, Saveta Moldovan, și viceprimarul din Jamu Mare, Lucian Ababei. Cei doi au declarat că au trecut de la USR la PSD pentru că liderii filialei județene a USR, al cărei președinte este Dominic Fritz, nu i-a băgat în seamă.

„În 2020 am construit la Jamu Mare cea mai mare filială USR din mediul rural din România. Se pare că acest lucru nu a fost suficient pentru a ne acorda atenție. Am ales să candidez din partea PSD la alegerile din 9 iunie. De ce fac acest lucru? Singurul apel la care mi s-a răspuns a fost domnul președinte Alfred Siminis. Deși în ultimele zile sună telefoanele într-una, le transmit tuturor că nu mi-am schimbat numărul în ultimii trei ani și jumătate și nu m-a sunat nimeni. Nici nu mi s-a răspuns la problemele pe care le-am avut în comună”, a declarat Lucian Ababei.

„Foeniul nu este o comună mare, dar a fost uitată de lume. Datorită domnului președinte am reușit să obțin multe fonduri și am reușit să fac cât mai multe proiecte. Pentru asta sunt aici astăzi să spun „DA”. Eu am apelat personal la colegii mei care niciodată nu au fost disponibili pentru mine, inclusiv domnul președinte (n.r. Dominic Fritz), inclusiv domnul viceprimar al Timișoarei (n.r. Ruben Lațcău). Așa că săptămâna asta am decis să nu răspund nici eu. Am hotărât asta”, a declarat Saveta Moldovan, despre a cărei poveste USR Timiș a spus că este „povestea unei întregi generații de români”.

Dominic Fritz s-a declarat dezamăgit de trecerea celor doi colegi ai săi la PSD și respinge acuzațiile potrivit cărora și-a ignorat colegii din mediul rural.

„Este o dezamăgire decizia foștilor colegi. Eu resping categoric aceste acuzații. Dimpotrivă. Noi am ajutat, mai ales la Foeni chiar foarte mult, cu toată echipa din USR. Am ajutat să fie transport metropolitan până la Foeni. Am renunțat de mai multe ori la sumele Timișoarei din cotele împărțite de Consiliul Județean și le-am reorientat către Foeni. Fiecare primar trebuie să își facă propriile calcule și regret că doamna primar își caută viitorul la un partid care pe termen lung nu va putea să dezvolte România. În același timp, pentru noi aceste mutări tactice ne arată că provocarea de a dezvolta o alternativă reală la acest nou FSN este mare. Ne vom mobiliza să luăm un scor mare și în Timișoara și în județ”, a declarat Dominic Fritz.

Președintele USR Timiș spune că în ciuda plecărilor din USR, partidul are filiale locale puternice în județ.

„O să avem candidați foarte puternici. Primarul din Cenad este un primar din rural de succes care va fi reales ca primar USR. La Lenauheim avem un viceprimar foarte activ cu un viitor promițător. La Lugoj plecăm, spun eu, cu prima șansă să dăm primarul Lugojului, pe Erwin Floroni. Cu asta, ambele municipii din Timiș ar fi conduse de USR. La Giroc, Cristian Amza va fi o alternativă reală la coaliția existentă, unde domnul Vârtosu nu știe încă dacă va candida sub sigla PSD sau PNL”, a declarat Dominic Fritz, care a spus că nu a discutat cu Alfred Simonis despre aceste racolări, cei doi având o colaborare „strict instituțională”.