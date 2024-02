Viceprimar trecut de la PNL, la PSD: „Am trecut și eu pe dreapta. Pe stânga, mă scuzați. Am fost obișnuit cu dreapta“ VIDEO

PSD Timiș a anunțat sâmbătă, 24 februarie 2024, că a racolat opt primari și opt viceprimari de la alte partide. Printre cei racolați de PSD este și viceprimarul din Gottlob, care, obișnuit cu politica de dreapta, a confundat stânga cu dreapta.

Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, a anunțat sâmbătă, 24 februarie 2024, că a reușit să racoleze mai mulți primari și viceprimari de la PNL, USR, PMP și Partidul Republican.

Astfel, după ce vineri, 23 februarie 2024, a anunțat că i-a racolat pe primarii din Deta și Șandra, sâmbătă, 24 februarie 2024, Simonis a anunțat că vor candida la următoarele alegeri din partea PSD primarii din Tomești (PNL), Liebling (PNL), Dudeștii Vechi (PNL), Checea (PNL), Uivar (PMP), Foeni (USR), Variaș (Pro România) și Cenei (Partidul Republican).

Printre cei care vor candida la funcția de primar din partea PSD este și viceprimarul PNL din Gottlob, Cristian Cerba.

În conferința de presă în care a fost prezentată trecerea de la PSD la PNL, Cerba a confundat stânga cu dreapta.

„Sunt la al patrulea mandat de viceprimar. Am luat și eu decizia de a trece pe partea dreaptă (n.r. i se șoptește că a trecut pe stânga). Pe partea stângă, mă scuzați. Am fost obișnuit cu dreapta... Consider că pot să fac ceva pentru localitatea mea, unde au fost în ultimii ani mai multe probleme. Sper, trecând pe partea stângă, să îmbunătățim lucrurile. Susțin PSD și candidez pentru un mandat de primar din partea PSD”, a declarat Cristan Cerba.

Momentul confuziei viceprimarului PNL Cristian Cerba poate fi urmărit de la minulul 9.50.

Viceprimarul USR din Jamu Mare, Lucian Ababei, trecut și el la PSD, a explicat motivele pentru care a trecut de la partidul care consideră USR răul cel mai mare chiar la PSD.

„În 2020 am construit la Jamu Mare cea mai mare filială USR din mediul rural din România. Se pare că acest lucru nu a fost suficient pentru a ne acorda atenție. Am ales să candidez din partea PSD la alegerile din 9 iunie. De ce fac acest lucru? Singurul apel la care mi s-a răspuns a fost domnul președinte Alfred Siminis. Deși în ultimele zile sună telefoanele într-una, le transmit tuturor că nu mi-am schimbat numărul în ultimii trei ani și jumătate și nu m-a sunat nimeni. Nici nu mi s-a răspuns la problemele pe care le-am avut în comună”, a declarat Lucian Ababei.

Printre cei care au trecut la PSD este și primărița USR din Foeni, Saveta Moldovan. „Foeniul nu este o comună mare, dar a fost uitată de lume. Datorită domnului președinte am reușit să obțin multe fonduri și am reușit să fac cât mai multe proiecte. Pentru asta sunt aici astăzi să spun „DA”. Eu am apelat personal la colegii mei care niciodată nu au fost disponibili pentru mine, inclusiv domnul președinte (n.r. Dominic Fritz), inclusiv domnul viceprimar al Timișoarei (n.r. Ruben Lațcău). Așa că săptămâna asta am decis să nu răspund nici eu. Am hotărât asta”, a declarat Saveta Moldovan, despre a cărei poveste USR Timiș a spus că este „povestea unei întregi generații de români”.

Tot sâmbătă, 24 decembrie 2024, președintele PSD Timiș a anunțat că întreaga organizație a PNL Găvojdia, în frunte cu primarul Dănuț Toma Stoica, a trecut la PSD, urmând ca primarul liberal să candideze la următoarele alegeri sub sigla PSD.