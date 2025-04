Nicuşor Dan dă asigurări că Matei Păun nu o să aibă niciun fel de implicare în Administraţia Prezidenţială. „Atitudinea mea este pro-occidentală”

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale din 4 mai Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Teleradio Moldova, că omul de afaceri Matei Păun nu a avut niciun fel de implicare în Administraţia Capitalei în ultimii patru ani.

Întrebat de jurnalistul Dan Alexe în legătură cu „un reproş” care i se aduce, şi anume relaţiile sale personale cu nişte presupuşi afacerişti pro-ruşi - Matei Păun şi Anton Pisaroglu, şi de faptul că nu rupe aceste legături cu ei, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, candidat independent la Preşedinţie, a răspuns că pe Pisaroglu l-a întâlnit de „patru-cinci ori” în campania din 2020, iar despre Matei Păun a spus că a fost şeful său de campanie şi al USB în 2016.

A mai spus că de atunci a mai avut nişte consulătri cu el în campania din 2020 şi în cele din 2024, dar că, „fără discuţie” nu va avea „niciun fel de implicare” în Administraţia Prezidenţială viitoare dacă el va fi acolo, scrie News.

.„În ceea ce-l priveşte pe Anton Pisaroglu, am interacţionat cu el de vreo patru-cinci ori în campania din 2020, când am candidat la Primăria Capitalei, atunci am fost sprijinit de PNL şi USR. PNL a plătit o firmă de comunicare, iar el era un reprezentant extern al acestei firme. Asta e tot ce-am avut de-a face cu domnia sa. În ceea ce-l priveşte pe Matei Păun, el a fost şeful de campanie al meu si al USB în 2016 şi faţă de atunci am mai avut nişte consultări cu el în campania din 2020 şi în campaniile din 2024. Dar nu este nicidecum consilierul meu, nu a avut niciun fel de implicare în Administraţia Capitalei în ultimii patru ani şi fără discuţie nu o să aibă niciun fel de implicare în Administraţia Prezidenţială viitoare dacă eu voi fi acolo. Asta e tot! Şi, dincolo de asta, cred că atitudinea mea pro-occidentală şi mai ales în raport cu Rusia e binecunoscută”, a declarat Nicuşor Dan într-un interviu pentru Teleradio Moldova.

În urmă cu câteva zile, în emisiunea Insider politic, de la Prima TV, Nicuşor Dan a afirmat despre Matei Păun că este o mitologie formată în jurul acestuia fără niciun fel de fundament. Dan, a precizat că acesta nu este implicat în campania sa prezidenţială, dar că îl mai consultă pe chestiuni de genul cu cine ar trebui să facă un sondaj de opinie.

Întrebat dacă apropierea de Matei Păun îi poate afecta campania prezidenţială, Nicuşor Dan a răspuns:

”Am spus că era într-un cerc de prieteni, adică nu mă duceam eu cu familia mea şi el cu familia lui. Eram într-un cerc de prieteni şi ne întâlneam în mediul acela. (...) Este aşa o mitologie care s-a format şi care în opinia mea nu are niciun fel de fundament. Adică eu sunt un om în spaţiul public care a luat decizii, care sunt toate cunoscute, am avut un război, am avut refugiaţi ucraineni în România, am avut nişte declaraţii publice faţă de acest război care sunt absolut, absolut clare în direcţia occidentală”, a precizat primarul Capitalei, adăugând că Matei Păun a condus campania sa.

Nicuşor Dan a negat că Matei Păun ar fi implicat în campania sa pentru alegerile prezidenţiale, dar a adăugat: ”L-am sunat de câteva ori să întreb nişte chestiuni exact de tipul ăsta, cu cine crezi că ar trebui să facem un sondaj?”

Dan a mai afirmat că Matei Păun nu a făcut afaceri în nume personal în spaţiul ex-sovietic. ”Afacerile sale, din ce mi-a spus el, dacă dumneavoastră aveţi proba contrară, mi-a spus că nu a făcut afaceri în nume personal, ci doar că a fost angajatul unei firme occidentale care a lucrat în spaţiu ex-sovietic în anii 90”, a afirmat primarul Capitalei.

Presa a menționat că Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, a cheltuit jumătate dintre donațiile primite de la cetățeni cu o firmă controlată de omul de afaceri Matei Păun, considerat ca fiind sfătuitorul său.

Aproape 50% dintre donațiile primite de primarul general al Capitalei de la cetățeni pentru precampania electorală de la alegerile prezidențiale au fost cheltuite pe facturi emise de compania Getica OOH SRL, controlată de Matei Păun, potrivit Newsweek România.

Astfel, staff-ul de campanie al lui Nicușor Dan a decis ca acesta să își facă reclamă în precampania pe panourile exterioare deținute numai de această companie, potrivit sursei citate. În perioada 26 februarie-31 martie 2025, Getica OOH SRL a emis 20 de facturi către staff-ul de campanie în valoare totală de 1.091.614,66 lei lei (aproximativ 200.000 Euro). Conform propriilor declarații, Nicușor Dan primise, până la 1 aprilie, 2,8 milioane lei de la 8.848 de donatori.