Corina Crețu își dă demisia din Pro România: Colaborarea cu AUR este o decizie greșită

Eurodeputata Corina Crețu a anunțat că demisionează din partidul condus de Victor Ponta, Pro România, argumentând că sprijinul pentru populism este un pericol pentru România. Decizia eurodeputatei vine în contextul negocierilor purtate de Biroului Executiv al Pro România pentru o alianță cu AUR, partid condus de George Simion.

„Cu regret, am hotărât astăzi să demisionez din PRO România. Convingerile mele politice sunt cunoscute de mulți ani. Sprijinirea populismului, a ultra-naționalismului și a anti-europeismului reprezintă, în opinia mea, cel mai mare pericol pentru România și pentru generațiile care vin după noi. De aceea, colaborarea dintre PRO România și AUR este o decizie greșită - pentru partid, pentru oamenii care au crezut în acest proiect politic și, în definitiv, pentru țară. Este o decizie pe care nu o pot gira, motiv pentru care am hotărât astăzi să demisionez din PRO România”, a transmis Corina Crețu pe Facebook.

Totodată, eurodeputata și-a exprimat părerea de rău că, în ciuda apelurilor repetate ale președintelui Pro România și ale sale, nu a fost creată o colaborare cu PSD.

„În aceste condiții, am militat pentru participarea pe cont propriu a PRO România în alegeri, decizie care a fost și adoptată în cadrul ultimului Congres PRO România. În ceea ce mă privește, am fost și rămân o social-democrată convinsă. Am fost membră PSD timp de 29 de ani, vicepreședintă a Grupului S&D din Parlamentul European, vicepreședinte al Parlamentului European, vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni (PES), Comisar European din partea SD. Am apărat întotdeauna, cu toată convingerea, valorile stângii moderne, pro-europene, nevoia de dezvoltare și modernizare, de folosire a fondurilor europene, a programelor Erasmus, a liberei circulații, a extinderii Uniunii Europene și a tuturor beneficiilor pe care le aduce proiectul european”, a mai transmis Corina Crețu.

„Doresc să duc acest mandat în PE la capăt cu bună-credință, împăcată”

„Îmi doresc să duc acest mandat de Membră a Parlamentului European la capăt cu bună-credință, împăcată cu acțiunile mele, promovand aceleași valori în care am crezut și cred. Mulțumesc mult fostului Prim-Ministru Victor Ponta pentru buna colaborare în calitate de Comisar European, cat și în cadrul partidelor PSD și apoi PRO România. Mulțumesc tuturor colaboratorilor din județe și de la centru, atât din PRO România, cat și din PSD, tuturor oamenilor cu care am făcut echipă în ultimii 30 de ani. Le doresc mult succes tuturor celor care, în aceste vremuri atât de dificile, continuă să lupte pentru o Românie cu adevărat europeană”, a mai transmis Corina Crețu.

Purtătorul de cuvânt al AUR, Dan Tănasă, a confirmat pentru „Adevărul” că formațiunea negociază cu membrii partidului condus de Victor Ponta în privința unei alianțe.

„Vă confirm că există discuții cu oameni din Biroul Executiv al Pro România, nu cu Victor Ponta sau Corina Crețu. Există mai mulți oameni în Biroul Executiv al Pro România care și-au manifestat dorința de a candida pe listele alianței AUR și în mod evident noi am făcut apel în repetate rânduri către toți cei care doresc să participe ca să ne batem cu PSD și cu PNL, vă invităm pe listele alianței AUR. Înțeleg că sunt undeva la 1200 de aleși locali care sunt în momentul acesta la Pro România. Toate candidaturile vor fi sub sigla alianței AUR. Nu va fi sub nicio altă siglă, toată lumea trebuie să candideze pe alianța AUR”, a explicat Dan Tănasă.