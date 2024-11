Comisarul European Roxana Mânzatu evită să spună dacă a avut autorizație de construire pentru extinderea casei achiziționate de la stat cu 17.000 de lei

Roxana Mînzatu, viitorul vicepreședinte al Comisiei Europene, a explicat, vineri, în fața jurnaliștilor, cum soțul ei a cumpărat și modernizat casa din centrul Brașovului, despre care Snoop a scris că este un monument istoric naționalizat, a cărui achiziție s-a făcut după ce politiciana a fost anunțată subprefect al județului și că a fost extinsă de la 56 la 131 mp fără o autorizație de construire.

Viitorul comisar european Roxana Mînzatu, care a primit un portofoliu nou înființat – Competențe și Educație, Locuri de muncă și drepturi sociale, demografie, a fost audiată de comisiile de specialitate din Parlament, marți, în aceeași zi în care site-ul Snoop a publicat o investigație privind modul cu multe semne de întrebare în care familia sa a cumpărat o casă în Brașov.

Într-o declarație transmisă live pe pagina de Facebook a PSD, Roxana Mînzatu a explicat cum a fost achiziționat imobilul:

„Este vorba de locuința în care m-am născut. În care mare mama mea stă din 1974, o casă de 60 mp, în care am trăit până 30 și ceva de ani. Noi am fost chiriași, părinții mei au fost chiriași la stat. Eu m-am născut chiriaș la stat în 1980, în această locuință a murit fratele meu. După 30 de ani am preferat să facem demersuri să rămânem acolo și nu să ne mutăm. Această locuință a fost solicitată spre cumpărare de când trăia tatăl meu. Tata, care a murit în 2005, a făcut nenumărate demersuri pentru cumpărarea casei, o fostă șură. Acestea au fost condițiile, mama a fost femeie de serviciu, tata, șofer. După ce tatăl meu a murit și m-am căsătorit, soțul meu a preluat toate demersurile cu privire cumpărarea casei. A durat niște ani, casa am achiziționat-o în 2009. La câțiva ani distanță am extins-o, am modernizat-o, de fapt. Ea are formă de L: trei dormitoare avea atunci, trei dormitoare are și acum. Trăim trei adulți acolo. Acum locuim trei inși în 60 de metri pătrați”

Roxana Mînzatu spune că soțul său s-a ocupat de toate demersurile privind intabularea locuinței.

„Am făcut această modernizare a locuinței (...). El s-a ocupat și de întabularea acestei clădiri, cu acte, cu arhitect, cu firmă de proiectare. În 2012-2013 a întabulat-o. Suprafața pe care o are acum este de 130 de metri: trei dormitoare, de fapt două dormitoare și un birou. Este scoasă de la Monumente istorice prin procedura legală pentru că este un corp de clădire 3, aflat în fundul unei curți colective”, a spus politiciana.





„Nu pot să vă spun eu că este un format de o autorizație de construire”

În ancheta publicată marți de site-ul de investigații Snoop, se arată arată ca Roxana Mînzatu a cumpărat cu 17.000 de euro o casă monument istoric naționalizată, de 56 de metri pătrați, situată în centrul Brașovului, care ulterior a fost extinsă la 131 de metri pătrați, fără autorizație de construire.

Întrebată punctual, marți de jurnaliști cu privire la autorizație, Roxana Mînzatu a explicat:

„Toate documentele pot fi obținute de la instituțiile responsabile,Ministerul Culturii, în cazul de față. Este o fostă șură de animale. Există un monument istoric la numărul la care locuiesc, dar noi nu am locuit acolo. Noi am stat într-o casă de 60 mp. Soțul meu a obținut toate documentele necesare întabulării, nu pot să vă spun eu că este un format de o autorizație de construire, dar a obținut documentele necesare întabulării”.

La solicitarea Snoop, Ministerul Culturii a transmis, că nu există aviz pentru această lucrare. Potrivit familiai Mînzatu, nu ar fi fost nevoie de vreun act de la Cultură, deoarece a reușit să declaseze imobilul din categoria monumentelor istorice, însă a refuzat să ofere documentul la care face referire, se arată în investigația Snoop.