Ciucă: România își va câștiga independența energetică într-un timp foarte scurt

Președintele Senatului susține că în momentul în care exploatarea din perimetrul Neptun Deep va fi pe deplin operaționalizată, producția internă a României va fi dublă față de momentul actual.

„Ca urmare a măsurilor adoptate de executiv în ultimul an și jumătate, România își va câștiga independența energetică într-un timp foarte scurt: Romgaz și OMV-Petrom au decis să dezvolte perimetrul Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre. Când exploatarea va fi pe deplin operaționalizată, producția internă a României va fi dublă față de momentul actual, iar țara noastră va deveni cel mai mare producător de gaz din Uniunea Europeană”, susține președintele Senatului și al PNL.

„Acest proiect este rodul muncii guvernării liberale și a ministrului Energiei, Virgil Popescu. Enumăr doar câteva dintre cele mai importante momente care ne-au adus aici: abrogarea la finalul anului 2019 a OUG 114/2018, care amânase cu patru ani exploatarea gazelor și preluarea de către Romgaz a participației Exxon Mobil la perimetrul Neptun Deep, în mai 2022. Tot în mai 2022, a fost modificată legea off-shore, care a permis extracția gazelor din Marea Neagră. Chiar în această lună, a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor la gazoductul Tuzla-Podișor, prin care gazul va fi adus în sistemul național de transport”, a completat fostul premier.

„Prin deschiderea exploatării, bugetul de stat câștigă din redevențe, din impozitul pe venitul suplimentar, din impozitul pe profit al companiilor și prin numărul de locuri de muncă create, care vor genera impozite. Mult mai important este faptul că România va deveni independentă energetic, iar ca exportator net de gaze naturale, vom asigura securitatea energetică în regiune”, mai punctează liderul de la Palatul Victoria

Ce spune fostul ministru al Energiei

Și Virgil Popescu, fost ministru al Energiei în Guvernul Ciucă, a venit cu un mesaj. „Salut anunțul făcut astăzi cu privire la luarea deciziei de investiție. Mă bucur că în urma muncii pe care am făcut-o ca ministru al Energiei am contribuit activ la luarea acestei decizii importante. Cu ajutorul și susținerea colegilor, a președintelui Klaus Iohannis, a președintelui PNL Nicolae Ciucă, a prim - ministrului Marcel Ciolacu, partenerilor americani și a tuturor factorilor implicați am urmat o strategie clară prin care să ajungem la rezultatul de astăzi. Aici menționez adoptarea legii offshore, preluarea de către Romgaz a participaţiei companiei Exxon aferentă perimetrului Neptun Deep, semnarea acordului privind transportul gazelor naturale din Marea Neagră către beneficiarii autohtoni, operatori economici sau gospodării dintre Transgaz, Romgaz și Petrom sunt doar o parte din pașii care au fost făcuți pentru a ajunge mai aproape de începerea lucrărilor de exploatare a gazelor din Marea Neagră, din perimetrul Neptun Deep”, a precizat fostul ministru al Energiei.

„România va avea surplus de gaze naturale, practic dublându-şi producţia cu mult peste necesarul actual al consumului intern. Şi un alt aspect foarte important: ţara noastră va deveni un furnizor de securitate energetică regională. Le doresc mult succes celor de la Petrom și Romgaz pentru a duce la bun sfârșit unul dintre cele mai importante proiecte din sectorul energetic din România”, a mai declarat Popescu.