Ciucă: Pericolul atacurilor cibernetice, al dezinformării, al propagandei şi ştirilor false este real şi acut

Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, a declarat, marţi, că, viitorul țării depinde de digitalizare şi de integrarea sustenabilă şi sigură a noilor tehnologii, atrăgând atenția asupra pericolului atacurilor cibernetice, al dezinformării, al propagandei şi ştirilor false, în special în contextul alegerilor electorale care se vor desfășura în 2024.

"Am convingerea că, prin asemenea evenimente, cu largă audienţă şi impact internaţional, România contribuie la dezbaterea globală despre digitalizare şi despre viitorul tehnologiilor digitale emergente, precum inteligenţa artificială. Trăim într-un context în care viitorul României depinde de digitalizare şi de integrarea sustenabilă şi sigură a noilor tehnologii. Credeam că ştim aproape totul despre cum este războiul, dar viaţa ne-a arătat că există multe lucruri noi de învăţat. Lupta pentru democraţie se duce pe mai multe planuri - militar, economic, politic şi unul despre care vorbim astăzi - cel tehnologic. Consider că parte din datoria noastră este să protejăm nu doar țara şi libertatea românilor, ci şi să-i protejăm pe aceştia de manipulare şi dezinformare. Încă din 2007, odată cu atacurile cibernetice asupra Estoniei, am înţeles că că intrăm într-o altă paradigmă de securitate, în interiorul acesteia interconectivitatea este simultan dezirabilă şi inevitabilă, dar şi o sursă de vulnerabilităţi şi provocări pentru care trebuie să fim pregătiți", a declarat Nicolae Ciucă, în cadrul evenimentului „Digital Inovation Summit”, organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București

Liderul PNL a atras atenția asupra pericolului atacurilor cibernetice, al dezinformării, al propagandei şi ştirilor false, mai ales în contextul alegerilor electorale din acest an.

"Invazia Ucrainei din 2014 a fost efectuată şi prin atacuri cibernetice, iar în perioada de după au existat mai multe campanii de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice, mai ales în domeniul energiei, dar şi a altor entităţi de stat. În jurul nostru, rivali sistemici şi potenţiali adversari caută să se folosească de vulnerabilităţi vechi şi noi pentru a destabiliza societăţile democratice, pentru a provoca daune şi pentru a afecta încrederea cetăţenilor, partenerilor şi aliaţilor în autorităţi. 2024 este an electoral la nivel global. Bătălia acestui an este între democraţie şi autoritarism. Interferenţa străină în procesul electoral şi încercarea de a folosi mediul online pentru a delegitima însăşi instituţia alegerilor - fundamentală într-o democraţie - fac parte din arsenalul regimurilor autoritare. Pericolul atacurilor cibernetice, al dezinformării, al propagandei şi ştirilor false este real şi acut, astăzi, mai mult ca niciodată. Aşadar, trebuie să fim atenţi, să ne apărăm democraţia şi pe câmpul de luptă digital", a precizat Ciucă.

Nicolae Ciucă a subliniat importanța educaţiei pentru a face față propagandei şi manipulării, menționând că o „societate bine informată se apără mai bine de pericolul extremismului şi populismului”.

"Am spus zilele trecute trecute că văd următorii 10 ani ca pe un deceniu al siguranței în care investiția în inovație și tehnologie trebuie să fie parte a noului proiect de țară pentru România. Avem nevoie atât de inovaţie în tehnologie şi în aplicaţiile sale comerciale, sociale şi educaţionale, cât şi de inovaţie în securitate şi guvernanţă. În spatele discuţiilor despre tehnologii sunt oameni, cu preocupări reale, de care trebuie să avem grijă, sunt familii care îşi doresc o viaţă mai bună pentru copiii lor. Trebuie să investim în securitate, să investim în educaţia continuă a experţilor, să educăm publicul larg, inclusiv copiii, despre pericolele din mediul online. Educaţia rămâne cea mai puternică armă împotriva propagandei şi manipulării. O societate bine informată se apără mai bine de pericolul extremismului şi populismului. De asemenea, trebuie să investim în coordonare dincolo de frontiere, în parteneriate cu cei care împărtăşesc aceleaşi viziuni şi valori cu noi", a adăugat Ciucă.