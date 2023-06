Ciucă le cere profesorilor să pună capăt grevei pentru a fi închis anul școlar. Ce garanții oferă privind respectarea promisiunilor

Premierul României, Nicolae Ciucă, a precizat că Guvernul a venit cu măsuri atât de creșteri salariale, dar și prin care sunt vizate îmbinătățirea condițiilor din sistemul de învățământ.

„În demersurile care au fost asumate politic - proiectul România educată, dar și pachetul de legi ale educației, am căutat să dăm încredere că educația și sănătatea sunt priorități pentru Coaliția de guvernare”, a precizat premierul.

„Tot ce am discutat și asumat în întâlnirile cu liderii de sindicat a fost concretizat într-o serie de documente - solicitările salariale și investițiile în educație (...) Am elaborat OUG în ședința de guvern anterioară. Am convenit că există solicitări care trebuie să dea încredere că aceste măsuri trebuie concretizată. Am înțeles și această suspiciune, dar în momentul de față au avut un partener onest și angajat pentru a rezolva aceste probleme. Împreună cu președintele Camerei Deputaților, cu miniștri de linie am adoptat aceste măsuri și vom continua să le materializăm în aceste documente solicitate de personalul din educație”, a completat liderul de la Palatul Victoria.

Garanții suplimentare

„Astăzi pentru a oferi garanții suplimentare vom aproba un memorandum în cadrul unei declarații pe care o vom aproba în guvern și o vom publica în MOf exact cu elementele de referință legat de prevederile salariale pentru debutanții din educație. Sunt asumări politice, am stabilit de asemenea cu domnul Marcel Ciolacu să ne asumăm în calitate de lideri PNL și PSD să semnăm un angajament politic tocmai pentru a oferi acele garanții prin care să determinăm educatorii, învățătorii, profesorii să reia procesul de învățământ, să finalizeze anul școlar. Aici nu e vorba de relația dintre membrii sindicatelor și guvern, ci e vorba de impactul acestor decizii asupra a milioane de copii, asupra milioane de părinți și cel mai important asupra a sute de mii de copii care urmează să susțină evaluarea națională și Bacalaureatul”, a mai punctat premierul României.

De asemenea, a făcut apel la finalizarea grevei „Toate aceste chestiuni sunt convins că dascălii noștri le înțeleg precum și apelul la rațiune pentru a finaliza această grevă pentru a închide anul, concretizând ceea ce am discutat în documente oficiale care sunt absolut angajante pentru Guvernul României”, a completat Ciucă.

„Reiterez încă o dată educația și sănătatea sunt priorități în programul de guvernare. Azi aprobăm această decizie de politici publice, acest memorandum și sunt convins că după ce va fi publicat în MOF vor înțelege seriozitatea angajamentului nostru și vor lua decizia de a reveni la catedră”, a conchis premierul